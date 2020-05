Matrox propose maintenant une carte graphique D-Series D1480.



Matrox a le plaisir d'annoncer que la carte graphique multi-écrans Matrox D-Series D1480 est maintenant disponible. Conçue spécialement pour alimenter les murs vidéo de nouvelle génération, cette nouvelle carte graphique à emplacement unique prend en charge jusqu'à quatre moniteurs DisplayPort 4Kp60 et peut être combinée pour piloter un mur vidéo de sortie haute densité de jusqu'à 16 écrans 4K synchronisés.



Avec un riche assortiment de logiciels de murs vidéo et d'outils de développement, la carte D1480 permet aux OEM, intégrateurs de systèmes et installateurs AV de déployer des murs d'affichage hautes performances pour une large gamme d'applications commerciales et critiques 24/7, y compris les salles de contrôle, les entreprises , industries, gouvernement, militaire, affichage numérique, diffusion, etc.







Soutenu par une technologie innovante et une expertise approfondie de l'industrie, le D1480 offre des performances vidéo et graphiques exceptionnelles sur un maximum de quatre moniteurs 4K DisplayPort à partir d'une seule carte. Les OEM, les intégrateurs de systèmes et les professionnels de l'audiovisuel peuvent facilement ajouter et synchroniser des affichages en bloquant jusqu'à quatre cartes série D via des câbles framelock carte à carte. De plus, le D1480 offre une prise en charge HDCP pour afficher le contenu protégé contre la copie, ainsi que la prise en charge de Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5 et OpenCL 1.2 pour exécuter les dernières applications professionnelles.







Écosystème de mur vidéo éprouvé



Les cartes de la série D fonctionnent de manière transparente avec la gamme complète de murs d'images de Matrox. Les fabricants OEM et les intégrateurs de systèmes peuvent associer le D1480 aux cartes de capture Matrox Mura IPX pour ajouter des fonctionnalités HDCP avancées pour capturer et afficher des sources protégées par le contenu, y compris les décodeurs, les lecteurs Blu-ray Disc et multimédias et les consoles de jeux vidéo. La série D peut également être combinée avec les contrôleurs multi-moniteurs Matrox QuadHead2Go pour créer des configurations à très grande échelle allant jusqu'à 64 x 1920 x 1080p60 écrans.



Contrôle personnalisé



La série D comprend le logiciel de gestion de bureau Matrox PowerDesk robuste et éprouvé. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété d'outils avancés, notamment des bureaux étirés ou indépendants, le mode clone, le pivot, la gestion du cadre, le chevauchement des bords, etc. pour configurer et personnaliser facilement les configurations multi-écrans. Le logiciel de gestion de murs vidéo Matrox MuraControl, riche en fonctionnalités, offre quant à lui aux utilisateurs une plate-forme intuitive pour gérer les sources et les dispositions des murs vidéo localement ou à distance, et en temps réel. Les API, les SDK et les bibliothèques de murs vidéo Matrox sont également disponibles pour les développeurs et les installateurs AV souhaitant créer des fonctions de contrôle et des applications personnalisées.



"La nouvelle carte Matrox D-Series permet aux clients d'aller au-delà du" standard "et d'explorer de nouveaux niveaux de créativité sur les murs vidéo", a déclaré Fadhl Al-Bayaty, directeur du développement commercial chez Matrox. «Les concepteurs de murs d'images peuvent désormais capturer et afficher des sources HDCP, exécuter localement des applications gourmandes en calcul, déployer des plates-formes de sortie à très haute densité et bien plus encore, tout en bénéficiant d'une architecture de mur d'images haute performance et haute fiabilité.»



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP