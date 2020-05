ASRock Z490 AQUA aide à établir quatre records de base de 10e génération.



Étant la dernière carte mère phare et limitée, la Z490 AQUA a ravi tous les joueurs et les passionnés de PC depuis son annonce. Les performances et la conception de pointe du Z490 AQUA poussent le processeur Intel Core 10th Gen à 4 résultats de référence mondiaux. L'overclocker bien connu, Splave obtient quatre premières places mondiales avec le processeur Z490 AQUA et Intel Core i9-10900KF. Notre plate-forme a terminé le test de référence wPrime 1024M en 35,562 secondes, ce qui lui a valu la première place mondiale.



Trouvez la cession HWBot ICI.











Sur le GPUPI pour le benchmark CPU, le meilleur record est une minute et 25,015 secondes, réalisé en utilisant Z490 AQUA avec Intel Core i9-10900KF. (Vérifiez le nouvel enregistrement ICI sur HWBot). Splave prend une énorme avance en marquant 9108 points sur Intel Core i9-10900KF avec l'ASRock Z490 AQUA, et a remporté la 1ère place dans la catégorie CPU Intel 10e génération (soumission HWBot). En conjonction avec Intel Core i9-10900KF avec l'ASRock Z490 AQUA, Splave crée un nouveau record de 42,17 points sur Cinebench-R11.5 et remporte la première place mondiale (soumission).











Gagner un total de 4 Global First Place n'est pas une tâche facile. Merci et félicitations à Splave, il a extrêmement bien réussi à overclocker i9-10900KF sur Z490 AQUA. Ces réalisations sont attribuées au travail acharné et à l'esprit clé d'ASRock - poursuivre l'innovation. Le Z490 AQUA est sans aucun doute le bon choix pour les amateurs de PC.



TECHPOWERUP