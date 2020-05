Les références de processeur AMD «Matisse Refresh» incluent 3900XT, 3800XT et 3600XT.



Les rumeurs selon lesquelles AMD actualise sa famille de processeurs de bureau Ryzen de 3e génération se font de plus en plus entendre. Vendredi (22/05), des rapports sur la famille de processeurs "Matisse Refresh" ont fait surface, avec des discussions sur les processeurs "Ryzen 7 3850X" et "Ryzen 7 3750X", qui se dirigeaient vers une annonce de juin 2020 suivie d'une disponibilité en juillet. Il s'avère qu'AMD a un schéma de nommage différent à l'esprit, destiné à courtiser les joueurs. La société aurait transféré son extension de marque "XT" de sa famille de cartes graphiques Radeon à la gamme Ryzen.







AMD développe trois SKU, le Ryzen 9 3900XT, le Ryzen 7 3800XT et le Ryzen 5 3600 XT. Tous les trois sont susceptibles de conserver le nombre de cœurs des SKU qu'ils déplacent des prix actuels - le 3900XT étant probablement une pièce à 12 cœurs/24 threads ; le 3800XT une partie à 8 cœurs/16 threads et le 3600XT une partie à 6 cœurs/12 threads. AMD devrait donner aux trois une augmentation majeure de la vitesse d'horloge pour consolider les performances de jeu. Cela ne nous surprendra pas non plus si AMD bricole avec des algorithmes de boost.







GIGABYTE a déjà référencé "Matisse Refresh" dans ses feuilles de route de produits de carte mère, ce qui ajoute beaucoup de crédibilité à cette rumeur. Avec des processeurs Ryzen de 4ème génération basés sur "Zen 3", peu susceptibles de soulager les 3900X, 3800X et 3600X assiégés à la suite du lancement du Core "Comet Lake" de 10e génération d'Intel jusqu'au T4-2020, il est logique pour AMD de planifier une actualisation de la pile de produits pour renforcer sa compétitivité.



AMD prévoit une annonce de produit le 16 juin, suivie d'une disponibilité le 7 Juillet 2020.



VIDEOCARDZ