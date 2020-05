Refroidisseurs CPU GELID entièrement compatibles avec Intel LGA1200.



La famille de processeurs de bureau Intel Core de 10e génération a été lancée récemment avec ses cartes mères compagnons basées sur les chipsets Intel série 400. Les nouveaux processeurs (nom de code "Comet Lake-S") utilisent le socket LGA 1200 qui partage les mêmes mécaniques et a un espacement de 75x75 mm identique des trous de montage que les anciens LGA 1151 et autres socket 115x. Tous les refroidisseurs de CPU GELID actuels qui prennent en charge LGA 115x sont également compatibles avec le nouveau socket LGA 1200, aucun kit de montage supplémentaire ni mise à niveau d'accessoire n'est requis.







Et surtout, nos derniers refroidisseurs de processeur Phantom, Phantom Black et Sirocco prennent également entièrement en charge les capacités d'overclocking des processeurs Core i9-10900K, Core i7-10700K et Core i5-10600K déverrouillés, ce qui permet d'améliorer les performances et d'améliorer le refroidissement de vos plates-formes de jeu gourmandes en énergie. .



Gamme de refroidisseurs de CPU compatibles LGA1200 :



- Fantôme,

- Noir fantôme,

- Sirocco,

- Tranquillo Rev 4,

- Tornade,

- SlimHero.



TECHPOWERUP