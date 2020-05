ADATA et XPG DRAM s'intègrent aux plates-formes Z490 pour des performances incroyables.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui que son XPG Overclocking Lab (XOCL), en collaboration avec MSI, a overclocké les modules de mémoire SPECTRIX D50 et D60G 32 Go RGB DDR4 pour une fréquence de 5000 MHz sur une plate-forme Intel Z490.



Cette réalisation signifie non seulement la compatibilité des modules XPG et ADATA DRAM avec les dernières plates-formes Intel Z490, mais également leur capacité à exploiter pleinement leur potentiel de performances. XPG a franchi le cap avec un chipset Intel Core i9-10900K et une carte mère de jeu MSI MEG Z490. XPG a également testé les D60G et D50 avec les plates-formes Z490 d'autres fabricants avec des résultats similaires.



















Le D60G arbore plus d'éclairage RVB par mm² que tout autre module de mémoire, ce qui équivaut à plus de 60% de la surface du module. Les diffuseurs de lumière entièrement exposés sont extra-larges pour un effet maximal et combinés à un effet de flux multicolore fascinant, les utilisateurs éclipseront leurs concurrents! Le style avant-gardiste unique du D60G fera également tourner les têtes. Il comprend le design X-light signature de XPG avec une surface à facettes multiples inspirée du diamant qui est une coupe au-dessus du reste.



XPG SPECTRIX D50 - Style géométrique élégant avec une touche RGB



Le XPG D50 présente un extérieur propre et élégant avec des lignes géométriques simples et un panneau RVB triangulaire qui s'intègre parfaitement avec la conception globale des modules. Les utilisateurs peuvent basculer entre trois modes RVB: statique, respiratoire et comète. En plus des trois modes, ils peuvent également le régler en mode Musique pour se synchroniser avec leurs chansons préférées.



Stable, durable et fiable



Les D60G et D50 sont tous deux construits avec des puces de haute qualité et un dissipateur thermique en métal pour une excellente intégrité, fiabilité et stabilité du signal, ce qui prolonge efficacement la durée de vie du module de mémoire. De plus, ils sont dotés des profils de mémoire Intel Extreme (XMP) 2.0 pour simplifier l'overclocking et améliorer la stabilité du système.



Le XOCL est dédié à repousser les limites des performances de la mémoire et a été la première installation de ce type parmi les fabricants de DRAM mondiaux lors de sa création en 2018. En mai 2019, le XOCL a overclocké le module de mémoire SPECTRIX D60G à une fréquence de 5738MT/s, un nouveau record du monde.



TECHPOWERUP