MSI annonce sa famille de cartes mères B550.



MSI, la marque de cartes mères leader mondial, continue d'être dédiée à la plateforme AMD AM4 avec le lancement des nouvelles cartes mères B550. Depuis que AMD a lancé Ryzen Desktop Processors avec la plate-forme AM4, MSI a occupé le marché avec nos cartes mères AM4.



Pour la plate-forme B450, MSI est sans aucun doute le leader du marché avec nos cartes mères emblématiques TOMAHAWK et MORTAR. Cette année, avec les processeurs AMD Ryzen de 3e génération et la préparation de la technologie PCIe Gen 4, MSI propose une gamme complète de cartes mères B550 de la série MPG, MAG à PRO avec une technologie de pointe et des fonctionnalités exclusives MSI pour satisfaire tous les types de joueurs et les besoins des utilisateurs.



"Nous constatons une demande croissante des utilisateurs pour des systèmes flexibles qui fonctionnent plus que jamais dans une multitude de tâches, du jeu à la création de contenu", a déclaré Chris Kilburn, vice-président et directeur général de l'unité commerciale AMD.



"AMD est ravi de proposer aux utilisateurs grand public la puissance des processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération et une prise en charge PCIe 4.0 de pointe avec notre dernier chipset AMD B550. fournira une flexibilité et une puissance jamais vues auparavant sur une plate-forme grand public. "



Prêt pour Lightning Gen 4



En doublant les vitesses offertes par la précédente norme PCI-e 3.0, PCI-e Gen 4 permet un transfert de données plus rapide pour les cartes graphiques, les périphériques de stockage, les périphériques réseau, et bien plus encore. Toutes les cartes mères MSI B550 prennent en charge la solution Lightning Gen 4, y compris les emplacements PCIe et M.2 pour les dernières technologies.



Solution thermique améliorée



Toutes les cartes mères B550 améliorent la conception thermique pour améliorer la dissipation thermique des processeurs Ryzen de 3e génération. Un tampon thermique d'étranglement supplémentaire évalué à 7 W / mk pour les dissipateurs thermiques MOS et le PCB avec du cuivre épaissi de 2 oz assure les meilleurs effets de transfert de chaleur et une température plus basse.



LED RGB adressable prête



Toutes les cartes mères B550 prennent en charge la LED RGB adressable (en-tête de broche JRAINBOW) qui permet aux joueurs et aux utilisateurs de décorer facilement leur système avec des millions de couleurs et divers effets LED.



USB avant de type C



Dotées du connecteur USB avant de type C, toutes les cartes mères B550 permettent aux utilisateurs de se connecter facilement aux derniers périphériques USB; d'autre part, USB Front Type-C peut également parfaitement compatible avec les boîtiers PC MSI et d'autres marques de boîtiers pour la meilleure expérience.



Bouton Flash BIOS avec fonction ClearCMOS optimisée



Le bouton Flash BIOS fournit le moyen le plus simple de flasher le BIOS avec seulement une alimentation connectée en quelques étapes sans CPU, mémoire et carte graphique installés. De plus, la fonction ClearCMOS optimisée MSI permet de restaurer rapidement et sans aucune action supplémentaire le BIOS aux paramètres par défaut.



Série MPG



Pour faire ressortir les meilleures performances de jeu et une expérience immersive avec des effets de foudre RVB colorés, les cartes mères de la série MPG permettent aux joueurs de montrer leurs styles personnels avec une conception matérielle avancée et des fonctionnalités et technologies exclusives pour transformer vos cartes mères au centre de l'attention.



MPG B550 GAMING CARBON WIFI



MPG B550 GAMING CARBON WIFI est inspiré par le concept des supercars avec un look et une sensation lisses. Une puissance VRM 12 + 2 + 1 agressive avec un design doubleur assure une alimentation parfaite pour des performances élevées. Solution thermique améliorée comprenant un couvercle en aluminium avec un tampon thermique d'étranglement supplémentaire évalué à 7 W/mk, un circuit imprimé à 6 couches avec du cuivre épaissi de 2 oz et deux boucliers M.2 Frozr tous conçus pour une meilleure dissipation de la chaleur.



La solution 2.5G LAN et Wi-Fi 6 AX offre une connexion réseau filaire et sans fil plus rapide et d'autres technologies avancées telles que le blindage d'E/S préinstallé, le Front Type-C et le bouton Flash BIOS améliorent l'efficacité pour une meilleure expérience de jeu.



MPG B550I GAMING EDGE WIFI



Une carte mini-ITX conçue par Sharp est équipée d'une conception d'alimentation premium 8 + 2 + 1. MPG B550I GAMING EDGE WIFI comprend un bouclier M.2 Frozr avec conception de dissipateur thermique Frozr comprenant un ventilateur à double roulement à billes et la technologie Zero Frozr pour améliorer les problèmes thermiques des appareils M.2.



La dernière norme HDMI 2.1 prend en charge l'affichage 4K jusqu'à 4096x2160 à 60 Hz pour l'expérience graphique la plus immersive. Cette carte mère mini-ITX fournit également un connecteur avant de type C qui est compatible avec les derniers boîtiers PC pour les périphériques externes.



Série MAG



Étant un symbole de ténacité et de robustesse, les cartes mères de la série MAG garantissent une haute qualité rigoureuse avec la meilleure durabilité et stabilité. MSI propose MAG B550 TOMAHWAK, MAG B550M MORTAR WIFI/MAG B550M MORTAR et MAG B550M BAZOOKA pour satisfaire les joueurs débutants.



MAG B550 TOMAHAWK



Le style totem militaire présente un design rigide et stable. MAG B550 TOMAHAWK offre des spécifications et des fonctionnalités essentielles pour le marché des PC de jeu grand public. Le double LAN, y compris le LAN 2.5G et le LAN Gigabit, offre une expérience intranet et Internet plus rapide.



Conception de dissipateur thermique étendue, 2x F.2 Shield Mro Frozr et PCB avec 2oz de cuivre épaissi améliorent tous l'effet de dissipation thermique. D'autres fonctionnalités, notamment le bouton Flash BIOS, le blindage d'E/S préinstallé et le Front Type-C, offrent plus de confort aux joueurs.



MAG B550M MORTAR WIFI/MAG B550M MORTAR



La série MORTAR est toujours une carte mère Micro-ATX emblématique pour les joueurs. MAG B550M MORTAR WIFI est conçu avec un concept argenté et MAG B550M MORTAR est un style vert militaire pur avec 8 + 2 + 1 Duet Rail Power System, tous deux dotés d'un radiateur étendu agrandi, d'un PCB avec du cuivre épaissi de 2 oz et d'un bouclier M.2 Frozr pour une excellente solution thermique. MAG B550M MORTAR WIFI est équipé de la dernière solution Wi-Fi 6 AX pour prendre en charge une vitesse sans fil jusqu'à 2400 Mbps.



Série PRO



La série PRO offre aux utilisateurs un environnement de travail plus intelligent. Le B550-A PRO prend en charge la solution Lightning Gen 4 pour les emplacements PCIe et M.2. Doté de PWM numérique 10 + 2 + 1 avec système d'alimentation Duet Rail pour une alimentation stable. La conception étendue du dissipateur thermique, le bouclier M.2 Frozr et le PCB avec du cuivre épaissi de 2 oz sont essentiels pour un meilleur effet thermique.



Pour plus d'information, Cliquez ICI.



