Processeur Intel Tiger Lake repéré avec un boost de 5 GHz.



Intel se prépare à lancer sa prochaine génération de processeurs Tiger Lake pour le milieu de 2020. Les processeurs sont basés sur le nouveau cœur de processeur "Willow Cove", qui apporte soi-disant encore plus de gains d'IPC par rapport aux précédents cœurs de processeur "Golden Cove" trouvé dans les processeurs Ice Lake. La gamme Tiger Lake utilisera le processus de fabrication avancé 10 nm + d'Intel.



Cela seul devrait apporter des gains de fréquence par rapport à la génération de processeur Ice Lake à 10 nm, qui détectait une fréquence de suralimentation maximale de 4,1 GHz sur un modèle TDP de 28 W nommé Core i7-1068NG7. Ce processeur est étiqueté comme étant les pièces Ice Lake les plus performantes disponibles aujourd'hui et les meilleurs produits 10 nm disponibles jusqu'à présent d'Intel.







Grâce au très populaire disjoncteur Rogame, nous avons la preuve que les gains du processus de fabrication 10 nm + sont réels et que Tiger Lake nous montrera une incroyable fréquence de boost de 5 GHz. Dans l'indice de référence, un ordinateur portable OEM inconnu a été repéré exécutant l'indice de référence avec un processeur Tiger Lake.



Ce processeur est un modèle à 4 cœurs et 8 threads avec une fréquence de base de 2,3 GHz et une surprenante fréquence de boost de 5 GHz. Ces informations doivent, bien sûr, être prises avec un grain de sel jusqu'à ce que nous obtenions plus d'informations sur la gamme Tiger Lake et leurs spécifications.



TWITTER (Rogame)