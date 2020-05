AMD prépare les processeurs Ryzen 7 3850X et 3750X Ryzen "Matisse Refresh" de 3e génération.



AMD prévoit de mettre à jour immédiatement sa pile de produits afin de contrer la famille de processeurs Intel Comet Lake-S Core de 10e génération. Sous le nom de code «Matisse Refresh», le processeur utilisera l'IP existante, basée sur la microarchitecture 7 nm «Zen 2», mais pourrait s'améliorer dans des domaines tels que les vitesses d'horloge.



Dans l'état actuel des choses, le Ryzen 9 3900X ne semble pas déranger par les i9-10900K et i7-10700K à son nouveau prix de 410 $, cependant, la compétitivité des 3800X et 3700X pourrait se déformer sous la pression de la série i7-10700 (K, KF, non -K et F), ainsi que la série Core i5-10600. À cet effet, nous entendons des rumeurs selon lesquelles un «Ryzen 7 3750X» et un «Ryzen 7 3850X» devraient bientôt voir le jour, avec une annonce début juin et une disponibilité sur le marché début juillet. Les références au 3750X remontent à octobre 2019.







Les rumeurs de "Matisse Refresh" ont gagné du terrain lorsque l'éditeur de WCCFTech, Hassan Mujtaba, a tweeté une diapositive d'une présentation de pré-lancement de la série de cartes mères GIGABYTE AMD B550, qui fait référence à la propre interprétation de GIGABYTE de la feuille de route d'AMD. Il répertorie toutes les microarchitectures CPU pour la plate-forme AM4, et juste à côté de "Matisse" est "& Refresh", confirmant que "Matisse Refresh" est réel.



Une «actualisation» de la microarchitecture ne nécessite même pas de modifications physiques de la conception du processeur, du nombre de cœurs ou de l'architecture, et peut même parfois indiquer quelque chose d'aussi simple qu'une deuxième vague majeure de SKU qui remplacent les SKU existantes sur le marché, conduisant à leur élimination (par exemple: Intel "Haswell Refresh" conservant la numérotation des modèles Core de 4e génération).



La diapositive ajoute également du poids à la théorie selon laquelle le "Renoir" de bureau, comme son homologue mobile, manque de PCIe gen 4.0. La diapositive parle également de l'introduction par AMD du chipset de bureau d'entrée de gamme A520 en août, qui prendra en charge PCIe gen 4 lorsqu'il est associé à un processeur capable.



VIDEOCARDZ