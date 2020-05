Razer annonce un nouveau PC portable : Le Blade Pro 17.



Razer, la première marque mondiale de style de vie pour les joueurs, a dévoilé aujourd'hui le tout nouveau Razer Blade Pro 17, l'ordinateur portable conçu pour les joueurs professionnels, les concepteurs et les développeurs de jeux. Le Blade Pro 17 est maintenant disponible avec un écran 4K 120 Hz pour les créateurs nécessitant une station de travail haute résolution et une option Full HD 300 Hz pour les joueurs qui ont besoin de voir chaque image de chaque match.







Ces écrans sont équipés des derniers processeurs d'Intel et de NVIDIA, y compris le Intel Core i7-10875H à 8 cœurs de 10e génération et jusqu'à un NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Le tout nouveau Razer Blade Pro 17 intègre la puissance d'un ordinateur de bureau dans un châssis compact de 78 "x 10,24" x 15,5 "que les utilisateurs peuvent facilement emporter du bureau principal au bureau à domicile.







"Le Razer Blade Pro 17 est l'ordinateur portable parfait pour les utilisateurs expérimentés, les joueurs professionnels et les créatifs", a déclaré Brad Wildes, vice-président directeur de l'activité systèmes de Razer. "Il s'agit d'un poste de travail, d'une configuration de flux et d'une plate-forme de combat tous regroupés dans un ensemble élégant et sexy de 17 pouces. Le Blade Pro 17 peut gérer les derniers jeux et les charges de travail les plus intensives aussi facilement qu'il peut tenir dans un sac à dos."



Écrans éclatant la rétine



Le nouvel affichage du taux de rafraîchissement de 300 Hz est le choix idéal pour tous les professionnels de l'e-sport qui ont besoin de s'entraîner sur la route et pour tous les passionnés qui souhaitent obtenir un avantage concurrentiel. Le taux de rafraîchissement accru permet de garder une image nette et nette dans des séquences au rythme rapide, ce qui rend les ennemis plus faciles à voir et le texte plus facile à lire.



L'écran Full HD de 17,3 pouces couvre 100% de l'espace SRGB et est calibré sur mesure pour la précision des couleurs afin que les jeux ne soient pas seulement doux et soyeux, mais aussi d'une beauté à couper le souffle. Pour que les visuels nets et les couleurs vives ne soient jamais compromis par des reflets irritants, chaque écran est recouvert d'un fini mat anti-éblouissant.



Pour les créateurs, l'écran tactile 4K 120 Hz, disponible uniquement sur le Blade Pro 17, est le compagnon idéal pour travailler sur une idée quand et où l'inspiration frappe. L'écran calibré personnalisé couvre 100% de l'espace Adobe RVB, ce qui le rend parfait pour les concepteurs et les photographes qui créent en déplacement. L'ultra-haute résolution associée au taux de rafraîchissement rapide est le rêve d'un éditeur, leur permettant de parcourir rapidement et en douceur une chronologie ou d'insérer une photo pour des retouches parfaites au pixel près.



Puissance de niveau supérieur



Propulsé par le nouveau processeur Intel 8 cœurs i7-10875H, le Blade Pro 17 est plus rapide et plus efficace que jamais, capable de vitesses d'horloge jusqu'à 5,1 GHz avec Intel Turbo Boost et un grand cache de 16 Mo. L'augmentation de la taille du cache et le nombre de cœurs supplémentaires à une vitesse d'horloge plus élevée signifient une compilation plus rapide dans les applications de productivité, des temps de rendu plus courts dans les suites créatives et des taux de trame plus élevés dans le jeu.



En collaboration avec le nouveau processeur Intel 8 cœurs, la nouvelle gamme de GPU RTX SUPER, jusqu'à un RTX 2080 SUPER. La nouvelle gamme de GPU RTX SUPER propose jusqu'à 8 Go de mémoire GDDR6 à large bande passante et plus de cœurs de traçage de rayons pour une augmentation jusqu'à 25% des performances par rapport aux GPU RTX d'origine et des performances de traçage des rayons améliorées en temps réel.



Pour maximiser les performances de ces nouveaux processeurs, le Blade Pro 17 est doté d'un refroidisseur à chambre de vapeur unique pour une dissipation efficace de la chaleur, associé à un système à double ventilateur pour un refroidissement actif supplémentaire. La conception inventive permet aux utilisateurs expérimentés de repousser le seuil de performance sans avoir à se soucier de générer des niveaux inconfortables de chaleur ou de bruit ambiant.



Expérience de bureau, package mobile



Le Blade Pro 17 offre la gamme d'options de connectivité la plus abondante disponible dans la famille Razer Blade, défiant même les ordinateurs de bureau les plus bien équipés, avec un lecteur de carte SD UHS-III, un port USB-C Thunderbolt 3, un port HDMI 2.0B, 2,5 Port Ethernet Gb et Wi-Fi 6.



De plus, les ports USB-C prennent désormais en charge le chargement avec un chargeur USB-C 20 V, pour les situations d'urgence. Le haut de l'écran est bordé d'une webcam HD intégrée permettant aux streamers de mélanger facilement leur environnement. La caméra dispose également d'un capteur infrarouge pour un accès rapide et facile via Windows Hello.



En plus de la variété des ports et de la webcam HD, le nouveau Blade Pro 17 dispose d'un clavier actualisé avec une touche de décalage vers la droite étendue et des touches directionnelles à mi-hauteur avec rétro-éclairage Razer Chroma RGB par touche. La nouvelle disposition reflète une disposition de clavier plus traditionnelle, ce qui permet une expérience de frappe globale plus rapide et plus efficace.



Le Razer Blade Pro 17 est le summum des performances de la famille Razer Blade, regroupant la puissance et les connexions qui étaient autrefois exclusives à une configuration de bureau dans un châssis mince et léger de 17 pouces pouvant être emporté n'importe où.



Le tout nouveau Razer Blade Pro 17 commencera à 2899.99 euros et sera disponible plus tard ce mois-ci sur Razer.com et auprès de certains détaillants aux États-Unis et au Canada. Il viendra bientôt pour sélectionner des détaillants en Europe, en Chine, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP