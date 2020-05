ASUS annonce sa série de cartes mères B550: ROG, TUF Gaming et Prime.



ASUS a annoncé aujourd'hui de nouvelles cartes mères dotées du dernier chipset AMD B550 qui apportent le potentiel de PCI Express 4.0 aux versions grand public partout dans le monde. Les cartes mères AMD B550 permettent 20 voies PCIe 4.0 à usage général à partir de processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération.



Le slot PCIe principal de toutes les nouvelles cartes ASUS B550 offre 16 voies de connectivité PCIe 4.0, et les pièces AMD Ryzen de 3e génération disposent de quatre ports USB 3.2 Gen 2 fonctionnant jusqu'à 10 Gbps directement à partir du CPU lui-même.



ASUS a également des fonctionnalités intéressantes pour améliorer ses cartes mères B550 comme WiFi 6, Ethernet 2,5 Gbit / s, une alimentation robuste, une vitesse DRAM accrue et un flashback du BIOS. La puce B550 elle-même obtient une mise à niveau vers PCIe 3.0 pour ses voies intégrées. Ces mises à niveau font du B550 une plate-forme alléchante pour les constructeurs grand public du monde entier.



Les cartes mères ROG Strix et TUF Gaming B550 disposent exclusivement d'un logiciel de microphone anti-bruit AI. Prenant en charge les casques 3,5 mm, USB ou Bluetooth, cet utilitaire logiciel exploite une énorme base de données d'apprentissage en profondeur pour préserver le son de la voix de l'utilisateur tout en éliminant le cliquetis gênant du clavier, les clics de souris et d'autres formes de bruit ambiant.



Les ingénieurs et concepteurs d'ASUS ont produit un grand total de 11 cartes mères B550 réparties dans trois familles. Les cartes ROG Strix remplissent le haut de gamme avec des fonctionnalités innovantes telles que des VRM efficaces et frais, un son amélioré et une connectivité Ethernet et WiFi 6 à 2,5 Gbps via des contrôleurs Intel.



Les planches de jeu TUF mélangent des fonctionnalités haut de gamme avec un package éprouvé, fiable et réalisable, tandis que la série Prime regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires aux constructions polyvalentes.

«Nous constatons une demande croissante des utilisateurs pour des systèmes flexibles qui fonctionnent plus que jamais dans une multitude de tâches, du jeu à la création de contenu», a déclaré Chris Kilburn, vice-président et directeur général de la division Business Component Client chez AMD.



"AMD est ravi de proposer aux utilisateurs grand public la puissance des processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération et la prise en charge PCIe 4.0 de pointe avec notre dernier chipset AMD B550. De ROG Strix à ASUS Prime et tout le reste entre nos partenaires d'ASUS, AMD est convaincu que ces nouvelles plates-formes B550 offriront une flexibilité et une puissance jamais vues auparavant sur une plate-forme grand public."



ROG Strix B550-E Gaming







ASUS a construit le ROG Strix B550-E Gaming en gardant un œil sur les processeurs haute performance d'AMD et les configurations de carte d'extension double ou triple. Le socket AM4 est flanqué d'un VRM d'étage de puissance 14 + 2 pour des performances fiables sous des charges soutenues par des processeurs à plusieurs cœurs, tandis que les SafeSlots PCIe x16 renforcés prennent en charge l'action multi-GPU dans les configurations SLI bidirectionnelles ou CrossFireX à trois voies pour les joueurs et les créateurs ressemblent.



Les six en-têtes de ventilateur du Strix B550-E Gaming et les en-têtes AIO et de pompe dédiés permettent des configurations aussi simples ou complexes qu'une construction donnée l'exige. Les commandes du logiciel Q-Fan avec détection automatique de la vitesse du ventilateur et plusieurs préréglages facilitent la réduction des températures et des niveaux de bruit. Les deux emplacements M.2 peuvent accueillir des disques SSD d'une longueur maximale de 110 mm, tous deux couverts par des dissipateurs thermiques pour empêcher la limitation thermique sous des charges d'E / S intenses. Le Strix B550-E Gaming comprend également des contrôleurs Ethernet 2,5 Gbit / s et WiFi 6 alimentés par Intel, la prise en charge Bluetooth 5.1 est à portée de main pour les casques, téléphones et tablettes sans fil.



La connectivité USB est particulièrement abondante sur le Strix B550-E: elle comprend trois connecteurs USB 3.2 Gen 2 (un Type-C et deux Type-A), ainsi qu'une poignée de ports USB 3.2 Gen 1 et USB 2.0. ASUS a inclus un connecteur USB 3.2 Gen 2 sur le panneau avant pour la dernière récolte de cas.



La puce audio SupremeFX S1220A haut de gamme est livrée avec un compagnon pratique sous la forme d'un port audio USB-C pour la détection automatique du type de signal de l'appareil, de sorte que le port peut être utilisé à la fois pour les appareils audio de type C et la connectivité USB standard comme requis.



Au total, quatre en-têtes RVB sont disponibles - deux en-têtes standard et deux raccordements adressables de génération 2 avec contrôle LED individuel, latence réduite et prise en charge de la configuration automatique. Toutes ces diodes peuvent être désactivées en un seul clic pour donner à la carte un look furtif. Les touches supplémentaires incluent le BIOS FlashBack pour la mise à jour du micrologiciel sans processeur et le remappage du bouton de réinitialisation FlexKey.



ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)







Le ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) prouve le point pour les constructeurs qui souhaitent une planche axée sur les performances avec une bonne dose de luxe. Le VRM de l'étage de puissance 12 + 2 est prêt pour les puces Ryzen supérieures, et les connecteurs d'alimentation auxiliaire ProCool 8 + 4 broches avec des broches solides assurent une alimentation stable et stable à ces étages de puissance.



Ce modèle inclut la connectivité Ethernet Intel I255-V 2,5 Gbit/s et la prise en charge WiFi 6 d'un adaptateur Intel AX200, tandis que le codec vierge SupremeFX S1220A fait un rappel pour des expériences audio supérieures.



Le Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) suit le standard visuel distinctif de la famille ROG Strix et a l'air bien net à lui seul grâce au logo Oeil accrocheur et aux motifs cybertextes encastrés, et un bouclier d'E/S intégré. Pour la personnalisation, un utilisateur peut ajouter de nombreuses lumières avec des en-têtes de bande LED RVB dans les saveurs adressables régulières et Gen 2 - le tout avec le support Aura Sync pour une configuration facile.



ROG Strix B550-I Gaming







Le ROG Strix B550-I Gaming est conçu pour les petites constructions aux grandes ambitions. De par sa conception, le Mini-ITX fait de la place pour un seul emplacement PCIe 4.0 x16, mais le facteur de forme compact présente d'autres avantages. Le Strix B550-I Gaming peut piloter des modules DIMM compatibles à des vitesses allant jusqu'à 5100 MHz et au-delà en tirant parti de la longueur de trace plus courte entre les emplacements de mémoire et le CPU.



L'étage de puissance 8 + 2 VRM convient parfaitement aux puces Ryzen de 3e génération. Le refroidissement actif sur le VRM et un connecteur à huit broches avec notre conception ProCool II garantissent que la fourniture d'énergie reste stable dans les limites étroites des boîtiers Mini-ITX.



Le panneau d'E/S préinstallé est équipé de ports USB 3.2 Gen 2 Type-C et Type-A, d'un connecteur Ethernet Intel I225-V 2,5 Gbps et d'un adaptateur Intel AX200 WiFi 6 et Bluetooth 5.1.



Les petites machines sont plus susceptibles d'avoir un stockage externe rapide connecté, les ingénieurs ASUS ont donc ajouté un connecteur USB 3.2 Gen 2 sur le panneau avant pour les derniers cas. Les connecteurs 3,5 mm sont tous éclairés par LED dans des couleurs uniques pour permettre une identification facile lors de la connexion de haut-parleurs analogiques, casques ou microphones. Il existe également un port audio USB-C filtré contre le bruit pour les microphones et casques correspondants.



ASUS TUF Gaming B550-Plus







ASUS TUF Gaming B550-Plus comprend un module régulateur de tension 8 + 2 DrMOS et les multiples dissipateurs thermiques aux dimensions généreuses sur le VRM, le chipset et les emplacements M.2 garantissent que tous les composants principaux restent froids sous charge.



Le slot PCIe 4.0 x16 principal est soutenu par un renforcement SafeSlot pour les cartes graphiques extra-lourdes, tandis qu'un connecteur auxiliaire ProCool avec des broches à noyau solide offre une tranquillité d'esprit supplémentaire lors de l'utilisation de CPU gourmands en énergie.



Les deux emplacements M.2 acceptent tous les deux des appareils mesurant jusqu'à 110 mm, tandis que le duo d'emplacements PCIe x16 prend en charge les configurations CrossFireX. Le panneau arrière comprend des ports USB de tous les types modernes, et ce chargement peut être étendu avec la connectivité Thunderbolt 3 grâce à un en-tête intégré. Un bouton BIOS FlashBack repose près de l'un des ports pour les mises à niveau UEFI sans processeur.



TUF Gaming B550-Plus est livré avec une connectivité Ethernet à 2,5 Gbit/s et un emplacement pour clé électronique M.2 est disponible pour une mise à niveau WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le codec audio Realtek S1200A de ce modèle est encore amélioré par la prise en charge DTS Custom pour la virtualisation du son surround 3D du casque, donnant vie aux films et aux jeux compatibles avec un son positionnel précis.



L'esthétique TUF Gaming gris et noir et ses accents jaunes se distinguent en soi, mais cette palette de couleurs constitue également une excellente toile pour un éclairage supplémentaire. Un en-tête LED RGB adressable Gen 2 et deux en-têtes standard peuvent être câblés à des bandes supplémentaires pour une personnalisation visuelle facile.



TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)







ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) reprend de nombreuses fonctionnalités de TUF Gaming B550-Plus et les reconfigure pour une empreinte microATX plus petite. Cette carte conserve les mêmes paires d'emplacements PCIe x16 et M.2 que son frère ATX.



La principale différence est que l'un des emplacements M.2 accepte des appareils standard de 80 mm au lieu d'unités plus longues de 110 mm. En échange, ce modèle offre une étiquette de prix plus attrayante pour aller avec ses dimensions ajustées.



TUF Gaming B550M-Plus est disponible en deux variantes: avec ou sans contrôleur Intel AX200 WiFi 6 et contrôleur et antennes Bluetooth 5.1. Quel que soit le choix, l'utilisateur bénéficie d'une connectivité Ethernet à 2,5 Gbit/s, de l'audio Realtek S1200A avec prise en charge DTS Custom et d'une multitude de ventilateurs et d'en-têtes LED RVB comprenant des connecteurs de bande adressables de 2e génération.



ASUS Prime B550-Plus





La carte mère ASUS Prime B550-Plus haut de gamme est prête à alimenter une plate-forme de jeu de milieu de gamme ou à servir de base solide pour un système de productivité alimenté par AMD. Ce modèle alimente les puces Ryzen de milieu de gamme et est équipé de dissipateurs thermiques au sommet du VRM et du chipset pour assurer la stabilité.



Les deux emplacements PCIe x16 prennent en charge CrossFireX si un utilisateur a besoin d'une action double GPU pour son système, tandis que le duo d'emplacements M.2 accepte des disques de 110 mm. Si les ports USB 3.2 Gen 2 à l'arrière ne suffisent pas, la carte ASUS ThunderboltEX 3 en option peut être connectée à l'en-tête fourni pour encore plus de bande passante périphérique. La palette neutre présentée par Prime B550-Plus est suffisamment discrète pour s'adapter à n'importe quelle construction, mais c'est également une fine toile à déployer sous un éclairage de boîtier coloré.



ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi)



L'espace dans les bureaux et les chambres est souvent limité, ce qui fait d'ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi) une meilleure option pour aller dans des endroits où une version ATX pourrait ne pas. Cette variante du Prime B550-Plus offre presque les mêmes spécifications mais utilise le facteur de forme microATX compact.



En raison de la norme WiFi 6, cette carte mère est désormais parfaitement viable pour utiliser les ondes dans les situations où les utilisateurs auraient auparavant besoin d'un câble. Pour cette raison, ASUS propose le Prime B550M-A avec Gigabit Ethernet uniquement ou dans une version avec un adaptateur Intel AX200 WiFi 6 et Bluetooth 5.1.



ASUS Prime B550M-K



Un facteur de forme microATX compact permet aux constructeurs d'économiser de l'espace sans sacrifier l'extensibilité, et le slot PCIe x16 principal et le slot M.2 sont directement câblés au processeur avec une connectivité PCIe 4.0 de dernière génération pour une bande passante maximale avec les appareils de nouvelle génération.



La carte peut accueillir deux appareils M.2, l'un d'entre eux de la variété la plus longue de 110 mm. Le panneau d'E/S arrière contient deux ports USB 3.2 Gen 2 ainsi que quatre connecteurs USB 3.2 Gen 1, garantissant que les périphériques connectés bénéficient d'une large bande passante. Les ports HDMI, DVI-D et D-sub offrent au Prime B550M-K une grande polyvalence pour les processeurs avec carte graphique intégrée.



