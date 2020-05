Lancement des cartes graphiques Radeon RX basées sur AMD RDNA2 en Septembre 2020.



Selon un rapport DigiTimes citant des sources de l'industrie, les cartes graphiques segmentées client de la nouvelle génération de la série Radeon RX basées sur l'architecture RDNA2 d'AMD seront lancées en septembre 2020. Cela ferait de septembre un mois très chargé pour les lancements de matériel, car la société devrait également lancer ses processeurs de bureau Ryzen "Vermeer" (et peut-être "Renoir" de 4e génération dans le package AM4.







NVIDIA devrait lancer son GeForce "Ampere" cartes graphiques du segment client à peu près à la même époque. Bien que ne faisant pas partie du même segment informatique, Intel pourrait également lancer ses processeurs mobiles Core "Tiger Lake" de 11e génération.



RDNA2 est un lancement important pour AMD car c'est la première architecture graphique de la société qui répond aux exigences du logo DirectX 12 Ultimate, qui incluent la capacité de lancer de rayons en temps réel tirant parti du DXR, de l'ombrage à taux variable, des shaders de maillage et du retour d'échantillonneur. AMD et NVIDIA débuteront leurs cartes graphiques à l'approche de la sortie de "Cyberpunk 2077" de CD Projekt, qui est en train de devenir le jeu le plus attendu de l'année.



VIDEOCARDZ