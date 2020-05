G.SKILL Trident Z Royal réalise un nouveau record du monde !



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., le premier fabricant mondial de mémoire de performance extrême et de périphériques de jeu, est ravi de revendiquer un nouveau record du monde, en étroite coopération avec l'équipe ASUS ROG, pour la fréquence de mémoire la plus rapide avec une incroyable DDR4 -6666, atteint par la mémoire G.SKILL Trident Z Royal DDR4 avec le dernier processeur Intel Core i9-10900K et la carte mère ASUS ROG Maximus XII APEX, basée sur le nouveau chipset Intel Z490.



Une petite vidéo : Cliquez ICI.



Parallèlement à la dernière version de la plate-forme Intel de 10e génération, ASUS et G.SKILL ont travaillé en étroite collaboration pour atteindre un nouveau record du monde pour la fréquence de mémoire la plus rapide. Utilisant de l'azote liquide pour un refroidissement extrême du système, ce record mondial de fréquence de mémoire est établi à un énorme DDR4-6666.







Ce record du monde est atteint avec la carte mère ASUS ROG Maximus XII APEX, la dernière carte mère au format ATX basée sur le chipset Intel Z490 et le processeur Intel Core i9-10900K.



Pour plus d'informations sur ce nouveau record du monde de fréquence de mémoire, veuillez cliquez : ICI.



TECHPOWERUP