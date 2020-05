GIGABYTE lance sa gamme de cartes mères B550.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un important fabricant de cartes mères et de cartes graphiques, a annoncé le lancement des nouvelles cartes mères B550 AORUS, conçues pour libérer le potentiel des processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération. Les toutes nouvelles cartes mères B550 AORUS lancent l'ère PCIe 4.0 avec des jeux de fonctionnalités étendus et équipent jusqu'à Direct 16 phases de conception d'alimentation numérique avec des solutions thermiques avancées qui fournissent aux processeurs et au chipset un complément d'alimentation plus stable.



Certaines cartes mères GIGABYTE B550 AORUS disposent d'une interface USB 3.2 Gen2 native, d'E/S riches en fonctionnalités avec un bouclier d'E/S préinstallé, de la dernière connexion sans fil et de la technologie Ultra Durable, conçues pour offrir une expérience utilisateur inégalée. "



















Nous constatons une demande croissante des utilisateurs pour des systèmes flexibles qui fonctionnent plus que jamais dans une multitude de tâches, du jeu à la création de contenu ", a déclaré Chris Kilburn, vice-président et directeur général de l'unité commerciale AMD.



"AMD est ravi pour apporter la puissance des processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération et la prise en charge de pointe PCIe 4.0 aux utilisateurs grand public avec nos derniers chipsets AMD B550. Avec le soutien écrasant de nos partenaires chez Gigabyte, AMD est convaincu que ces nouvelles plates-formes B550 offriront une flexibilité et une puissance jamais vues auparavant sur une plate-forme grand public."



Les cartes mères GIGABYTE B550 AORUS fournissent différentes conceptions d'alimentation pour répondre à différents budgets et configurations de système. Les utilisateurs peuvent choisir 10 + 3 phases, 12 + 2 phases DrMOS entièrement numérique PWM, ou aller directement au modèle phare, B550 AORUS MASTER, pour bénéficier d'une alimentation solide maximale de 1120 ampères à partir de la conception numérique directe 16 phases avec chaque phase d'étage d'alimentation capable de gérer jusqu'à 70 A.



Comme pour ces ventilateurs de carte Mini-ITX, le B550I AORUS PRO AX met en œuvre 6 + 2 phases de conception d'alimentation numérique DrMOS à 90 A par phase, maximisant le potentiel d'overclocking sur la 3e génération AMD Ryzen processeurs de bureau sous différentes configurations tout en équilibrant l'efficacité énergétique et la durabilité.



Outre la variété de la conception de l'alimentation, les cartes mères GIGABYTE B550 AORUS ont également déployé des efforts dans la conception thermique avancée de la zone d'alimentation. Au-delà d'une conception de dissipateur thermique à plusieurs découpes, les cartes mères B550 AORUS PRO et supérieures sont équipées de dissipateurs thermiques à ailettes avec caloduc à contact direct pour le refroidissement VRM le plus puissant, offrant fraîcheur et stabilité aux utilisateurs lors de l'overclocking. Avec une dissipation thermique optimisée de la plaque de base thermique et des E/S, une armure audio, le B550 AORUS MASTER combine une conception thermique élégante et des performances remarquables.



Les cartes mères GIGABYTE B550 adoptent une conception PCIe 4.0 M.2, et les utilisateurs peuvent bénéficier d'une vitesse de lecture/écriture et de transfert de données ultra-rapide des SSD PCIe 4.0 via des composants haut de gamme avec des processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération.



Les cartes mères GIGABYTE B550 AORUS implémentent toutes une conception de protection thermique M.2 pour garantir que le SSD M.2 est correctement refroidi en fonctionnement à haute vitesse. De plus, le B550 AORUS MASTER intègre trois dispositions d'emplacements PCIe 4.0 x4 M.2 directement à partir du processeur, ce qui permet aux utilisateurs d'allouer la bande passante entre les emplacements PCIe et M.2 en conséquence, même pour créer une matrice RAID 0 SSD NVMe M.2 qui peut atteindre une vitesse d'écriture pouvant atteindre 12700 Mo/s, ce qui optimise les performances des cartes PCIe 4.0 VGA et des SSD.



Les cartes mères GIGABYTE B550 AORUS offrent une connectivité complète des interfaces d'extension grand public et sont capables de futures mises à niveau. La carte mère B550 AORUS série ATX et Mini-ITX offre des vitesses Ethernet de 2,5 Gbit/s qui sont 2,5 fois plus rapides que Gigabit Ethernet. La connexion sans fil est également activée sur certaines cartes mères GIGABYTE B550 AORUS, parmi lesquelles B550 AORUS PRO AC avec configuration sans fil Intel WiFi 802.11ac, B550I AORUS PRO AX et B550 AORUS MASTER avec carte sans fil Intel WiFi 6 802.11ax avec antenne à gain élevé 2T2R, offrant des vitesses de connexion extrêmement rapides de 2,4 Gbit/s.



Avec à la fois une connexion Ethernet haut débit et une connexion sans fil, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une flexibilité supplémentaire, d'une efficacité réseau optimisée et d'une fiabilité. Les cartes mères GIGABYTE B550 AORUS intègrent une interface USB 3.2 Gen 2, apportant un transfert de données à haute vitesse de 10 Gbps, offrant une capacité et une commodité étendues pour les périphériques externes avec USB Type-C sur certains modèles. La conception d'armure de blindage d'E/S préinstallée sur toutes les cartes mères B550 AORUS facilite également l'alignement pour l'assemblage du système.



Les cartes mères de la série GIGABYTE B550 sont livrées avec la dernière version de la technologie Q-Flash Plus. Les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour le BIOS sans même installer de processeur, de mémoire, de cartes graphiques ou de démarrage du PC afin de pouvoir flasher le BIOS sans craindre de ne pas pouvoir démarrer le système en raison de problèmes de compatibilité. Les cartes mères de la série GIGABYTE B550 utilisent une interface BIOS mise à niveau, offrant aux utilisateurs une interface utilisateur plus intuitive afin qu'ils puissent facilement affiner leurs paramètres pour améliorer leurs performances et l'overclocking.



Les cartes mères GIGABYTE B550 AORUS offrent une conception de produit esthétique bien reçue, un éclairage LED RGB Fusion, une prise en charge programmable des bandes lumineuses LED/RGB, un ventilateur intelligent et de nombreuses autres fonctionnalités raffinées, offrant aux utilisateurs une expérience informatique extraordinaire. Les cartes mères GIGABYTE B550 AORUS utilisent uniquement les meilleurs composants renforcés par la technologie GIGABYTE Ultra Durable pour prolonger la durabilité et la durée de vie du produit.



Grâce à l'utilisation de tous les capuchons solides, des conceptions d'alimentation numériques et de la technologie Smart Fan pour fournir des solutions de refroidissement efficaces et économes en énergie, les cartes mères AORUS sont un excellent choix pour les utilisateurs qui cherchent à construire un système PC haut de gamme afin qu'ils puissent profiter du meilleur expérience de jeu possible.



TECHPOWERUP