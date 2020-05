THE GURU3D nous propose le test de la : ASUS ROG Maximus XII Extreme.



Le chipset Z490 est arrivé, dans cette revue, nous examinons la plate-forme de processeur à dix cœurs Comet Lake-S premium. Nous allons tester la carte mère avec ce nouveau dix cœurs, vingt threads proc. Une carte mère qui a l'air magnifique et comporte également des fonctionnalités intéressantes.







Comme vous le savez, chaque fois qu'une étiquette ROG est placée devant un produit ASUS, vous savez que c'est au moins haut de gamme. Pour la carte mère testée d'aujourd'hui, nous devons avancer même sur ce point, car le Maximus XII Extreme est vraiment un peu une bête passionnée, avec l'étiquette de prix qui l'accompagne. ASUS applique une fois de plus cette conception blindée sombre familière, optimisée pour le refroidissement et armée d'un ensemble de fonctionnalités approprié construit autour de 16 étages de puissance et dispose d'un joli tableau de bord OLED affichant les informations essentielles sur le CPU et les codes d'état.



La carte mère Extreme est compatible AURA SYNC, elle offre beaucoup plus de LED bling par rapport aux autres cartes mères, vous obtenez un logo RGB ROG de chipset configurable indépendamment, deux emplacements PCI-Express x16, une vaste E/S arrière et des options configurables de LED d'alimentation. ASUS a gardé quelques trucs relativement simples, ye ol 'Realtek S1220 CODEC à nouveau, le codec utilisé pour l'audio, un convertisseur numérique-analogique ESS ES9023P est responsable de la sortie du panneau avant et un ampli-op Texas Instruments RC4580 pour un gain élevé avec une faible distorsion.



La carte mère a été équipée des suspects habituels, puis certains, y compris une prise Ethernet 10 Gigabit, puis ajoutez-y 2,5 Gigabit Ethernet, puis WIFI6 sous la forme d'AX, allez chercher votre somme. Deux connecteurs USB 3.2 sur le panneau avant prêts à accueillir une grande variété d'appareils. Les ports réversibles USB 3.2 Gen 2x2 Type-C offrent une flexibilité ultime et des vitesses de transfert de données époustouflantes. Une carte THUNDERBOLTEX 3-TR (chère) est également incluse. Maximus XII Extreme prend en charge jusqu'à quatre disques M.2 intégrés. Deux se trouvent sur le module ROG DIMM.2, à côté des emplacements de mémoire, et prennent en charge des disques d'une longueur maximale de 110 mm. Les deux autres se trouvent sous le couvercle du dissipateur thermique en aluminium.



Avec le nouveau Comet Lake-S, vous pouvez vous attendre à ce qu'une poignée de processeurs du modèle K deviennent principalement populaires pour les joueurs sur PC, car chacun des processeurs offrira des performances de jeu appropriées si votre carte graphique est suffisamment rapide. Intel est capable d'augmenter les fréquences Turbo vers ce domaine de 5,3 GHz pour le processeur phare, le Core i9 10900K.



Intel publie initialement ces processeurs de série avec une gamme de choix de cœurs de processeur :



- Core i5-10500K (4 threads/8 threads),

- Core i5-10600K (6 threads/12 threads),

- Core i7-10700K (8 cœurs/16 threads),

- Core i9-10900K (10 threads/20 threads).



Pour cet examen, nous allons basculer cette carte mère Z490 avec un Core i9 10900K à dix cœurs/vingt threads et la passer à travers nos allures de référence. Vous serez en mesure d'ajuster ce processus vers au moins 5,2 GHz sur les dix cœurs avec cette carte mère. Dans cette revue, nous examinons le ROG Maximus XII Extreme. Comme indiqué, la planche est positionnée dans une région passionnée de ce qui est considéré comme le segment haut de gamme, elle a l'air très ROG, des trucs que nous aimons bien sûr. En outre, le nouveau tableau a de nouvelles fonctionnalités intéressantes Jetez un coup d'œil, puis passons à l'examen de mon homme.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D