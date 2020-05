ASRock lance la gamme de cartes mères AMD B550.



Le principal fabricant mondial de cartes mères, ASRock, est fier d'annoncer sa dernière gamme de cartes mères comprenant le nouveau chipset AMD B550, prenant en charge les processeurs de bureau AMD Ryzen. "La série de cartes mères ASRock AMD B550 apporte des fonctionnalités passionnantes et innovantes telles que PCIe 4.0 au grand public, ASRock propose une gamme complète de cartes mères, de l'entrée de gamme à la premium, y compris les séries Taichi, PG Velocita, Extreme, Steel Legend et Pro4, les principales caractéristiques et l'excitation sur le marché. " déclare Chris Lee, directeur général de l'unité commerciale de la carte mère ASRock.



Voici les cartes mères :























"Nous constatons une demande croissante des utilisateurs pour des systèmes flexibles qui fonctionnent plus que jamais dans une multitude de tâches, du jeu à la création de contenu", a déclaré Chris Kilburn, vice-président et directeur général de l'unité commerciale AMD. "AMD est ravi d'offrir aux utilisateurs grand public la puissance des processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération et une prise en charge PCIe 4.0 de pointe avec notre dernier chipset AMD B550. Avec un large éventail de facteurs de forme, d'options d'alimentation et de conceptions de nos partenaires à ASRock, AMD est convaincu que ces nouvelles plates-formes B550 offriront une flexibilité et une puissance jamais vues auparavant sur une plate-forme grand public. "



L'ASRock B550 Taichi haut de gamme intègre 16 phases des derniers VRM Dr.MOS, offrant une conception de puissance supérieure qui peut gérer même le processeur de bureau Ryzen le plus performant, même en cas d'overclocking. Avec de grands dissipateurs thermiques passifs et une fondation PCB en cuivre de 2 onces, il maintient les températures plus basses, le système est plus stable et améliore l'efficacité énergétique.



PG Velocita est une toute nouvelle gamme de produits haut de gamme de la famille Phantom Gaming, la carte mère B550 PG Velocita regorge de performances sans compromis et d'une apparence implacable. "Velocità" est l'italien de "Velocity", destiné à offrir une expérience de jeu rapide et imbattable aux joueurs



Intelligent 2.5GbE est présent sur de nombreux produits B550 ASRock haut de gamme et grand public pour des performances réseau maximales. Il est idéal pour le streaming et les sauvegardes de NAS à domicile, les créateurs de contenu, les joueurs en ligne et les demandes haut de gamme des amateurs en augmentant les performances de mise en réseau 2,5 fois sur les réseaux domestiques GbE typiques pour profiter d'une expérience de connectivité sensiblement plus rapide pour les jeux, les transferts de fichiers et les sauvegardes.



Avec une large gamme d'options disponibles, allant de l'entrée au premium, au mini-ITX, au mATX et à l'ATX, ne cherchez pas plus loin car les cartes mères de la série ASRock B550 apportent des fonctionnalités de luxe et des designs élégants dans toute sa gamme complète.



TECHPOWERUP