Thermaltake lance la mémoire TOUGHRAM RGB DDR4-4600 16 Go.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, a fièrement annoncé notre mémoire à haute fréquence d'horloge, la mémoire TOUGHRAM RGB DDR4 4600 MHz 16 Go (2x8 Go), qui est disponible en versions noir et blanc.



Outre la précédente mémoire TOUGHRAM RGB 4000 MHz et TOUGHRAM RGB 4400 MHz, nous avons maintenant atteint un nouveau niveau, la ligne TOUGHRAM avec une nouvelle fréquence d'horloge plus élevée de 4600 MHz en 16 Go (2x8 Go) pour garantir que nous répondons aux besoins des utilisateurs. Pour fournir des performances de jeu élevées et stables, tous les circuits intégrés sont étroitement blindés et recouverts d'un PCB à dix couches.







Le diffuseur de chaleur TT de conception unique avec dix LED lumineuses adressables individuelles non seulement distribue la chaleur plus rapidement, mais peut permettre aux utilisateurs d'afficher 16,8 millions de couleurs avec d'innombrables combinaisons d'éclairage.







De plus, les utilisateurs peuvent utiliser NeonMaker pour personnaliser et contrôler les effets d'éclairage, ou même la mémoire TOUGHRAM RGB DDR4 4600 MHz synchronisée avec le logiciel TT RGB Plus pour maximiser le contrôle des effets RVB. La mémoire TOUGHRAM RGB DDR4 4600 MHz est également compatible avec les chipsets Intel Z490 et AMD X570 et prend en charge le XMP 2.0 d'Intel. Si vous recherchez une mémoire stable et de haute qualité, choisissez TOUGHRAM RGB DDR4 4600 MHz.







Caractéristiques de la mémoire TOUGHRAM RGB DDR4 4600 MHz 16 Go (2x8 Go) :



- CI à écran serré : les puces de mémoire Hynix D-die sont soigneusement criblées pour fournir des performances de fréquence et de temps de réponse optimales,

- Répartiteur de chaleur en aluminium avec éclairage RVB : Le répartiteur de chaleur en aluminium brossé offre une dissipation thermique exceptionnelle pour répondre aux besoins de haute performance avec dix LED pour montrer les effets d'éclairage,

- Logiciel exclusif TOUGHRAM : le logiciel peut surveiller facilement la température, la fréquence et les performances en temps réel via une interface simple,

- Intel XMP 2.0 Ready : overclockez facilement et optimisez la stabilité du système avec un réglage simple,

- Logiciel d'éclairage Thermaltake NeonMaker : NeonMaker est un nouveau logiciel d'édition avancé pour la personnalisation de l'éclairage RVB. NeonMaker fournit divers effets d'éclairage prédéfinis étonnants, mais permet également aux utilisateurs de modifier leurs effets d'éclairage, donnant accès à d'autres options d'éclairage personnalisables,

- Logiciel et application TT RGB PLUS brevetés : Surveillez les performances du ventilateur, ajustez la vitesse du ventilateur et personnalisez les effets d'éclairage des produits de la série Thermaltake RGB PLUS avec le logiciel TT RGB PLUS breveté et une application mobile exclusivement conçue,

- SyncALL, dites "Bonjour TT" - Thermaltake AI Voice Control : Parler à l'application TT RGB PLUS est un moyen plus détendu et plus rapide de configurer des éclairages pour vos systèmes. Vous pouvez demander à l'IA d'allumer ou d'éteindre les lumières, de changer de mode d'éclairage, d'atténuer les lumières, de changer les couleurs des lumières ou de régler la vitesse des lumières ou la vitesse des ventilateurs,

- Fonctionne avec Amazon Alexa : Tous les produits Thermaltake TT RGB PLUS prennent en charge Amazon Alexa Voice Service, vous permettant de contrôler les lumières ou la vitesse des ventilateurs en parlant à l'appareil compatible Alexa. Avec la prise en charge d'Amazon Alexa, les produits TT RGB PLUS offrent également un signal visuel supplémentaire pour vérifier les conditions météorologiques actuelles dans votre emplacement ou n'importe où dans le monde. Tout ce que vous avez à faire est simplement de commencer la phrase par "Alexa, dites à Thermaltake", puis la couleur d'éclairage correspondra aux conditions météorologiques de l'endroit,

- Garantie à vie limitée : la mémoire TOUGHRAM RGB DDR4 4600 MHz offre une garantie à vie limitée pour la RAM.



Pour plus d'informations, La version blanche : Cliquez ICI, La version noir : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP