Sabrent lance le premier SSD NVMe M.2 de 8 téraoctets au monde.



Sabrent, une entreprise spécialisée dans la fabrication de périphériques de stockage et d'accessoires pour PC, a annoncé aujourd'hui la sortie du premier SSD NVMe de 8 téraoctets au monde livré au format M.2. Le nouveau SSD baptisé Rocket Q 8 To NVMe PCIe M.2 SSD est un vrai régal pour tous les amateurs de SSD.







Outre sa capacité stupéfiante, il possède également de nombreuses fonctionnalités. Construit au-dessus des puces de mémoire flash NAND 3D QLC, le SSD Rocket Q est censé fournir des vitesses très élevées sur le bus PCIe 3.0 x4. Avec jusqu'à 3,4 Go/s en lecture et jusqu'à 3 Go/s en écriture, le SSD repousse les limites du bus PCIe 3.0 x4 pour lequel il est conçu.







Basculant le contrôleur E12S d'un Phison, il est censé maintenir des vitesses élevées même sur des lectures et des écritures 4K aléatoires. La société n'a pas révélé trop de détails sur les performances, cependant, nous pouvons attendre quelques critiques.



Le SSD est conforme PCIe 3.1, NVMe 1.3 et prend en charge les commandes SMART et TRIM. En achetant ce SSD, vous obtenez une copie gratuite de Sabrent Acronis True Image pour le logiciel Sabrent pour un clonage facile.



Les prix et la disponibilité sont inconnus.



