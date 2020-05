BIOSTAR lance ses cartes mères de la série B550.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, présente aujourd'hui les nouvelles cartes mères RACING B550GTA et RACING B550GTQ conçues autour du chipset B550 d'AMD. Conçues pour exécuter les derniers et meilleurs processeurs AMD Ryzen de 3e génération, les cartes mères RACING B550GTA et RACING B550GTQ de BIOSTAR sont conçues pour être les meilleures du marché.



Avec un langage de conception impeccable issu de leurs cartes mères de la famille RACING, conçu avec une technologie de pointe pour prendre en charge le meilleur matériel du marché, les cartes mères de la série BIOSTAR RACING B550 sont prêtes à laisser toute concurrence dans la poussière.











La carte mère RACING B550GTA est livrée dans un facteur de forme ATX adapté aux consommateurs qui cherchent à construire une plate-forme de jeu à part entière qui peut tirer parti des emplacements d'extension et de la connectivité supplémentaires fournis avec l'architecture ATX, tandis que la carte mère RACING B550GTQ est construite autour du Micro - Facteur de forme ATX pour les constructions qui nécessitent le même niveau de technologie et de puissance que son homologue ATX mais prennent moins de place dans un boîtier PC.



Le boîtier Armor Gear élégamment conçu, caractéristique des cartes mères de la série RACING, sert à plusieurs fins. Tout en ajoutant une esthétique accrocheuse à l'ensemble de la construction, la conception d'Armor Gear sert également à dissiper la chaleur générée par la carte mère ainsi qu'à héberger l'éclairage LED ROCK ZONE RGB qui est l'un des favoris des fans, qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leur carte mère B550 en quelques étapes simples en utilisant le logiciel DJ VIVID LED.



Les deux cartes mères sont équipées des nouveaux emplacements PCIe 4.0 qui offrent un taux de transfert de 16 GT/s avec une bande passante 2x fois supérieure à l'ancien PCIe 3.0 tout en conservant également la compatibilité descendante. Les cartes mères RACING B550GTA et RACING B550GTQ sont également équipées de PCIe M.2 4.0 qui offrent une latence plus faible avec la bande passante la plus élevée de 64 Gb/s et c'est 2 fois plus rapide que PCIe M.2 3.0.











La prise en charge jusqu'à 128 Go de RAM DDR4 double canal est présente sur les deux cartes mères, avec des vitesses d'horloge boost pouvant atteindre jusqu'à 3200 (OC) facilement ajustables avec la nouvelle interface BIOS mise à jour fournie par BIOSTAR.



Des fonctionnalités supplémentaires telles que l'USB 3.2 Gen2 Type C et le port LAN 2.5 GbE haute vitesse (B550GTA), le port LAN GbE (B550GTQ) offrent les dernières options de connectivité et de transfert de données pour les utilisateurs sur un panneau d'E/S arrière entièrement emballé synonyme sur les deux cartes mères.



Options de connectivité comme 4x ports USB 3.2 (Gen1), 1x port USB 3.2 (Gen2) Type-C et 1x port USB 3.2 (Gen2) Type-A ainsi que plusieurs options de sortie vidéo comme 1x DVI-D, 1x port DP et 1x Le port HDMI est facilement disponible sur ces étonnantes cartes mères.



Globalement, les cartes mères RACING B550GTA et RACING B550GTQ de BIOSTAR sont deux des meilleures cartes mères du marché pour la gamme B550 et constitueront le meilleur investissement. Tout le monde peut faire en matière de style, de fiabilité et de performances durables et les clients de BIOSTAR peuvent être assurés en promettant la prise en charge continue de ces cartes mères pour toute nouvelle version de processeur AMD compatible à l'avenir avec des mises à jour du BIOS rapides et rapides. Que ce soit pour les jeux, la création de contenu ou toute autre tâche gourmande en calcul, les cartes mères BIOSTAR RACING B550GTA et RACING B550GTQ sont conçues pour offrir des performances inégalées avec le meilleur rapport qualité/prix.



BIOSTAR annonce également qu'en enregistrant tout nouvel achat de carte mère via le portail BIOSTAR VIP CARE, les consommateurs peuvent bénéficier de nombreux avantages supplémentaires, comme des périodes de garantie étendues sur toutes les nouvelles cartes mères BIOSTAR.



TECHPOWERUP