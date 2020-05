Intel met à jour le manuel du développeur du logiciel x86/x64 avec les détails de l'architecture Tremont.



Intel a publié aujourd'hui la 43e édition de son manuel du développeur x86 x64 ISA conçu pour aider les développeurs à voir les nouveautés du monde x86 et à optimiser les logiciels pour la plate-forme Intel. Dans la dernière édition du manuel, Intel a dévoilé les détails de son architecture «Tremont» x86 basse consommation conçue pour un calcul 10 nm efficace et basse consommation.



Annoncé l'an dernier en octobre, Intel a promis de réaliser une forte augmentation de l'IPC par rapport à la microarchitecture CPU basse consommation de la génération précédente comme la famille Goldmont Plus. Pour obtenir des performances supplémentaires, Intel a mis en œuvre de nombreuses nouvelles solutions.







Pour commencer, Tremont possède une meilleure unité de prédiction de branche, avec une capacité accrue pour la file d'attente d'instructions et une meilleure prédiction conditionnelle et indirecte basée sur le chemin. Le pipeline d'extraction et de décodage frontal a également été mis à jour.



Désormais, la conception est un pipeline OoOE (Out-of-Order Execution) à 6 largeurs qui peut traiter 6 instructions par cycle. Le cache de données est désormais mis à niveau à 32 Ko. Les pipelines d'exécution des charges et des magasins sont désormais doublés et ils sont capables de deux charges et deux magasins, ou une charge et un magasin, selon l'application.







Tremont met également à jour un point important, à savoir un port de données de magasin dédié pour les données entières et vectorielles entières/à virgule flottante. Une autre grande amélioration se produit dans le département de cryptographie. Tremont propose désormais des instructions de champ de Galois étiquetées comme la famille d'instructions GFNI. Il existe deux unités AES pour un chiffrement et un déchiffrement AES plus rapides. Le standard de cryptographie SHA-NI déjà implémenté a été amélioré et il est maintenant beaucoup plus rapide également.



Pour un rapport détaillé sur le mode, veuillez consulter le manuel Intel x86/x64, en cliquant ICI.



