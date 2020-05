Noctua prépare un dissipateur thermique sans ventilateur haute performance en s'appuyant sur le prototype 2019.



Noctua travaillerait sur un refroidisseur de processeur sans ventilateur haute performance basé sur un prototype 2019 qui a été exposé au Computex de l'année dernière. Le produit final devrait être lancé d'ici 2020, selon un rapport Overclock3D. Pour l'instant, on ne sait pas si ledit refroidisseur aura l'air identique au prototype de l'an dernier, mais il fournit une longue liste de capacités sur lesquelles Noctua pourrait s'appuyer.







Pour commencer, le prototype de l'an dernier était capable de gérer 120 W TDP dans des boîtiers PC avec une bonne ventilation naturelle, et jusqu'à 180 W dans des boîtiers avec des ventilateurs silencieux. La société a utilisé un Core i9-9900K dans diverses charges de travail comme preuve des capacités du dissipateur thermique. Le prototype du dissipateur thermique a également été montré offrant une quantité décente d'espace avec les zones de mémoire et VRM de la carte mère. Son seul inconvénient était le poids de 1,5 kg.



OVERCLOCK3D