Joypad et Joystick

Pour jouer sur PC ou consoles il y a de nombreux Joypads et Joysticks sur le marché.



Si vous souhaitez en acheter un nouveau, vous pouvez consulter le dossier de nos confrères de Clubic, ou vous trouverez toutes les nouveautés et les meilleurs joypads et joysticks pour cette année 2020.



Même si vous êtes en exemple sur PC habitué à jouer avec le couplet clavier/souris, certains jeux toutefois sont mieux jouable avec l'utilisation d'un joypad ou d'un joystick.



L'utilisation d'un joypad ou d'un joystick vous sera donc utile au cas ou pour jouer sur vos jeux vidéo.



