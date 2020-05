TECHPOWERUP nous propose le test du : Synology DS220j 2-bay NAS.



Après le DS420j, un NAS à 4 baies abordable, j'ai pensé jeter un œil aux modèles "j" les plus abordables. Le DS220j coûte moins de 170 $, ce qui en fait l'un des serveurs NAS les plus abordables sur le marché aujourd'hui. Il utilise le même SoC que le DS420j, le Realtek RTD1296, qui a quatre cœurs cadencés à 1,4 GHz.







Ce processeur n'est pas un démon de la vitesse et est sur le marché depuis un certain temps maintenant, près de trois ans, mais a de très faibles besoins énergétiques et est suffisamment puissant pour couvrir les besoins d'un NAS traditionnel.







Le SoC RTD1296 utilise un processeur Cortex A53 quadricœur et est équipé d'un GPU MP3 ARM Mali-T820. Il comprend un moteur de transcodage matériel capable de gérer des fichiers H.264 et H.265 jusqu'à une résolution 4K et avec des taux de rafraîchissement de 24 FPS (H.264) et 60 FPS (H.265). Ce SoC dispose également d'un moteur de chiffrement matériel.



Dans les applications exigeantes ou lorsque de nombreuses applications s'exécutent simultanément, les limites seront probablement fixées par la faible quantité de RAM (512 Mo) en premier et non par le CPU. Pour aggraver les choses, vous ne pouvez pas mettre à niveau la RAM car il n'y a pas de logement — la RAM est soudée à la carte mère.



D'un autre côté, un demi-gigaoctet suffira pour les tâches domestiques qui ne sont pas très exigeantes compte tenu du système d'exploitation léger. Pourtant, ce serait bien d'avoir l'option de mise à niveau.



Voici la fiche technique :







Comme avec le DS420j, Synology classe le DS220j en tant que NAS du groupe 2 à des fins de transcodage, de sorte que ses capacités de transcodage sont limitées, au moins sur papier. Une autre caractéristique essentielle est qu'il prend en charge jusqu'à 16 caméras IP - deux licences sont fournies gratuitement.



