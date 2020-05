La série de cartes mères pour chipset B460 est désormais disponible chez MSI.



MSI, le leader mondial des fabricants de cartes mères, est fier d'annoncer les cartes mères Intel série B460. Étant donné que le processeur Intel 10e génération actuel a doublé l'efficacité du thread, il est un excellent match avec le chipset de la série B460 sur le processeur traditionnel i5/i7, cette fois MSI a lancé 4 modèles de série MAG à la fois, y compris MAG B460 TOMAHAWK en taille ATX et trois modèles de taille mATX dont MAG B460M MORTAR, MAG B460M MORTAR WIFI et MAG B460M BAZOOKA. Cela complète une quantité enrichissante de choix pour les joueurs grand public.











La MAG B460 TOMAHAWK est équipé de la conception du dissipateur de chaleur étendu MSI, qui est bien préparé pour l'augmentation potentielle de la température. Turbo M.2 avec bouclier M.2 Frozr permet des performances maximales sans condition d'étranglement. La puce de contrôleur ASMedia 3241 adoptée offre une vitesse de transfert allant jusqu'à 20 Gbps avec un connecteur de type C. Le LAN Gigabit 2.5G avec le gestionnaire LAN offre des expériences de mise en réseau plus rapides. Le système d'alimentation 12 + 1 + 1 Duet Rail offre plus de stabilité aux joueurs débutants.



Dans la taille mATX, MSI propose trois options, dont MORTAR, MORTAR WIFI et BAZOOKA. En conservant la conception étendue du dissipateur thermique, les fonctionnalités Turbo M.2 avec blindage M.2 et LAN 2.5G, PWM numérique avec conception Core Boost et DDR4 Boost, ils garantissent la stabilité et la cohérence de la fourniture d'énergie. De plus, le MAG B460M MORTAR WIFI est équipé de la dernière solution Intel WIFI 6, offrant une vitesse de 2,4 Gbit/s 2,4 fois plus rapide que le LAN Gigabits actuel.



Voici la fiche technique :







