Lexar annonce un nouveau SSD professionnel : Le NM700 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe.



Lexar, une marque mondiale leader de solutions de mémoire flash, a annoncé aujourd'hui le nouveau SSD Lexar Professional NM700 M.2 2280 PCIe Gen3 x4 NVMe à sa gamme de produits SSD. Alors que le besoin de performances plus rapides et d'expériences d'applications ininterrompues augmente, Lexar a développé une solution pour garder les vidéastes, photographes et concepteurs aux commandes avec des vitesses allant jusqu'à 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Le NM700 est pris en charge par PCIe Gen3 x4 NVMe et construit avec un flash NAND 3D pour une plus grande capacité et plus d'efficacité sans ralentissements inutiles.







"Le Lexar Professional NM700 permet à nos utilisateurs intensifs de bénéficier de performances améliorées à des vitesses qui les maintiendront en face de toute tâche. Ce nouveau SSD renforce notre engagement à améliorer notre gamme de SSD et répond aux exigences des besoins de nos clients", a déclaré Joel Boquiren, directeur du marketing mondial.



Principales caractéristiques :



- Interface PCIe Gen3x4 haute vitesse : 3500 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture - NVMe,

- Facteur de forme M.2 2280,

- Obtenez 6,5 fois la vitesse d'un SSD basé sur SATA,

- Idéal pour les utilisateurs intensifs,

- Caractéristiques LDPC (contrôle de parité à faible densité),

- Résistant aux chocs et aux vibrations sans pièces mobiles,

- Garantie limitée de cinq ans.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP