La mémoire G.SKILL DDR4 atteint des vitesses extrêmes avec les processeurs Intel Core de 10e génération !



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., le premier fabricant mondial de périphériques de mémoire et de jeu à performances extrêmes, explore toujours les limites extrêmes des dernières plates-formes informatiques. Avec la dernière version des processeurs Intel Core de 10e génération et des cartes mères basées sur les chipsets Intel Z490, G.SKILL démontre que la mémoire DDR4 est capable d'atteindre un niveau plus élevé de vitesse extrême que jamais, jusqu'à DDR4-5000 MHz avec 8 Go et 16 Go de modules de mémoire, ainsi que le DDR4-4400 avec des modules haute capacité de 32 Go.







La capacité de mémoire a parcouru un long chemin, où un kit de 64 Go nécessitait auparavant 8 modules de mémoire. Désormais, 64 Go sont réalisables avec deux modules haute densité de 32 Go, et G.SKILL montre qu'un kit de 32 Go x2 de capacité massive est capable d'une incroyable DDR4-4400 avec des timings CL19-26-26-46.



Testé sous contrainte sur la dernière plate-forme Z490 et les processeurs Intel Core de 10e génération, voir ci-dessous pour les captures d'écran du kit de mémoire fonctionnant sur la carte mère ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA avec un processeur Intel Core i7-10700K et l'ASUS ROG MAXIMUS XII APEX avec un Intel Core Processeur i9-10900K.







Le défi CLDR DDR4-4400 16 Go x 2 à faible latence



Repoussant les limites extrêmes de la faible latence à haute vitesse, G.SKILL valide un kit 16 Go x 2 en DDR4-4400 avec une latence extrêmement faible des synchronisations CL17-18-18-38 sur la carte mère ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME et un Intel Core i9 -Processeur 10900K.







Violation du DDR4-5000 sur toute la carte



La DDR4-5000 est une étape importante de la fréquence de la mémoire, et sur la dernière plate-forme de chipset Intel Z490, G.SKILL a atteint avec succès cette réalisation historique de la DDR4-5000 CL19 avec une capacité de 8 Go x 2 sur les cartes mères de plusieurs fournisseurs, y compris l'ASUS ROG MAXIMUS XII APEX, ASRock Cartes mères Z490 AQUA et MSI MEG Z490 GODLIKE fonctionnant avec les processeurs Intel Core i9-10900K et i9-10900KF. Voir ci-dessous pour les captures d'écran des tests de résistance sur ces systèmes.







En élevant la barre de l'exécution du DDR4-5000 au niveau de capacité suivant, la capture d'écran ci-dessous montre un kit de test de résistance DDR4-5000 CL19-26-26-46 16 Gox2 avec un Intel Core i9-10900K.



TECHPOWERUP