Scythe LGA115X prêts pour la prise en charge du socket LGA1200 !



Le spécialiste japonais des refroidisseurs Scythe confirme la compatibilité de sa gamme de refroidisseurs avec le prochain processeur de bureau Intel Comet Lake-S de 10e génération basé sur le socket LGA 1200.







Tous les modèles de refroidisseurs de processeur Scythe, qui offrent une compatibilité avec les sockets LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155 et LGA 1156, peuvent être installés sur les cartes mères avec le nouveau socket LGA 1200. Aucun clip de montage supplémentaire n'est requis et les utilisateurs peuvent utiliser le fourni Clips LGA 115X, lors de l'installation des refroidisseurs CPU Scythe compatibles sur le nouveau socket. Les manuels mis à jour peuvent être téléchargés sur le site Web de Scythe.



Pou plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP