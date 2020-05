Antec annonce la mémoire Katana DDR4.



Antec, l'un des principaux fournisseurs de composants et d'accessoires informatiques hautes performances pour le marché des jeux, des mises à niveau PC et du bricolage, élargit sa gamme de mémoire avec la nouvelle mémoire Katana DDR4. Inspiré de l'épée japonaise Samurai et de sa lame, l'Antec Katana présente une silhouette douce avec un éclat métallique et un éclairage, ajoutant un style supplémentaire aux constructions de rêve.



"Avec nos modules de mémoire Katana, Antec vise à permettre aux passionnés d'acheter leurs étuis de jeu élégants et de chercher à ajouter des composants élégants conçus par la même marque", explique Eric Chen, vice-président d'Antec. "Katana montre un éclat métallique sur la barre d'éclairage argentée, tandis que, allumée, Katana brille avec des effets de lumière doux et harmonieux."











Le dissipateur thermique en aluminium distinctif offre une excellente conductivité thermique pour assurer de grandes performances de refroidissement même pendant l'overclocking. Katana offre une grande liberté de personnalisation avec une vaste gamme de modes et de fonctions ARGB via la synchronisation de la carte mère.



Antec a remporté le iF DESIGN AWARD 2019, un prix de design de renommée mondiale. Le produit gagnant, KATANA, a gagné dans le produit de la discipline, dans la catégorie Matériel de jeu / VR. Chaque année, la plus ancienne organisation de conception indépendante au monde, basée à Hanovre, iF International Forum Design GmbH, organise l'iF DESIGN AWARD.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP