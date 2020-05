Microsoft PowerToys reçoit un nouveau lanceur rapide et un mappeur de clavier.



Microsoft PowerToys est une suite d'utilitaires open source permettant aux utilisateurs expérimentés de Windows 10 de personnaliser leur expérience Windows, inspirée du projet Windows 95 d'origine du même nom. La dernière version v0.18.0 apporte deux nouveaux utilitaires à la suite; PowerTools Exécutez un lanceur de recherche rapide modernisé et un gestionnaire de clavier, un nouvel outil rapide et facile pour remapper les touches et les raccourcis.















Le lanceur PowerTools Run est conçu pour être rapide et offrir plus de fonctionnalités aux utilisateurs expérimentés sans sacrifier les performances. Le code du lanceur est complètement open-source afin que tout le monde puisse améliorer ou développer des modules pour le lanceur. Le lanceur est accessible via Alt + Space et sera mis à jour au fil du temps pour recevoir de nouvelles fonctionnalités un peu comme la recherche Spotlight d'Apple.



PowerToys Github



Pour l'historique complet des validations, veuillez consulter La Version 0.18. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des éléments de cette version.



- Nouveaux utilitaires,

- PowerToys Run, notre nouveau lanceur d'applications (utilisez alt-space pour l'activer),

- Gestionnaire de clavier, un moyen rapide et facile de remapper votre clavier,

- Correction du problème de paramétrage du # 243,

- Amélioration des performances sur FancyZones # 1264,

- Beaucoup de corrections de bugs !.



