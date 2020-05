Les vitesses d'horloge AMD "Vermeer" suggèrent un gain IPC possible.



La majeure partie des processeurs de bureau Ryzen de 4e génération d'AMD comprendra «Vermeer», un processeur AM4 socket à nombre de cœurs élevé et successeur de la génération actuelle «Matisse». Ces puces combinent jusqu'à deux CCD "Zen 3" avec un cIOD (puce de contrôleur d'E/S client).



Bien que le nombre maximal de cœurs de chaque chiplet ne soit pas connu, ils implémenteront la microarchitecture "Zen 3", qui supprimerait CCX pour que tous les cœurs du CCD partagent un seul grand cache L3, cela devrait entraîner latences intercœur améliorées.



Les efforts de génération d'IPC générationnels d'AMD pourraient également inclure l'amélioration de la bande passante entre les différents composants intégrés (ce que nous avons vu des signes dans le "Zen 2" basé sur "Renoir"). La société devrait également exploiter un nouveau nœud de fabrication de silicium de classe 7 nm à TSMC (N7P ou N7 +), pour augmenter les vitesses d'horloge - du moins le pensions-nous.







Un rapport du Igor's Lab souligne la possibilité d'AMD pour gagner en efficacité, en laissant les gains d'IPC gérer la majeure partie de la compétitivité de Vermeer par rapport aux offres d'Intel, pas aux vitesses d'horloge. Le rapport décode les OPN (références de commande) de deux pièces Vermeer à venir, l'une à 8 cœurs et l'autre à 16 cœurs. Alors que la partie à 8 cœurs a des augmentations de vitesse d'horloge générationnelles (d'environ 200 MHz sur l'horloge de base), la partie à 16 cœurs a des vitesses d'horloge de boost maximales inférieures à celles du 3950X.



Là encore, les OPN font référence à la révision A0, ce qui pourrait signifier que ce sont des échantillons d'ingénierie qui aideront les partenaires de l'écosystème d'AMD à construire leurs produits autour de ces processeurs (pensez aux fournisseurs de cartes mères ou de mémoire), et que le produit de vente au détail pourrait venir avec des vitesses d'horloge plus élevées après tout. Nous le saurons en septembre, lorsque AMD devrait lancer sa famille de processeurs de bureau Ryzen de 4e génération, à peu près au même moment où NVIDIA lance GeForce "Ampere".



VIDEOCARDZ