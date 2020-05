Razer annonce les écouteurs sans fil Opus avec ANC.



Razer, la première marque mondiale de style de vie pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui le lancement du casque sans fil Razer Opus. Avec un son époustouflant certifié THX et une suppression active du bruit hybride avancée, le Razer Opus offre un son tel que prévu par les artistes - pur, net et clair, sans que le bruit de fond de la vie quotidienne n'interfère avec l'expérience.







La plupart des services de streaming fournissant désormais un son de haute qualité, un ensemble d'écouteurs capable de produire les détails et les nuances de ces flux haute définition est essentiel. Mais les sons de la vie quotidienne, du bruit de fond de la ville au mode de vie trépidant de travailler à la maison avec d'autres personnes autour de vous, peuvent empiéter sur l'expérience d'écoute, gâcher votre concentration et profiter des enregistrements haute fidélité.











Moins de bruit, plus de clarté



Le Razer Opus utilise un système Advanced Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) pour annuler le bruit externe, avec quatre microphones ANC dédiés conçus pour régler avec précision une large gamme de fréquences externes, résultant en une expérience d'écoute plus propre et ininterrompue.



Bien que le filtrage du bruit externe soit important, la qualité de la reproduction audio est essentielle pour fournir un son riche et sans faille. Dans cet esprit, le Razer Opus a subi des centaines de tests scientifiquement formulés pour devenir certifié THX, garantissant les normes audio les plus élevées possibles.



"Grâce à une étroite collaboration avec l'équipe de conception d'Opus, nous avons pu apporter notre contribution tout au long du processus de développement", a déclaré Peter Vasay, responsable de la certification THX. "Le résultat est un casque sans fil haute performance qui offre une scène sonore riche et équilibrée, des voix claires et des basses profondes et optimisées optimisées pour la musique, les jeux et les films."



Pour atteindre les exigences strictes de la certification THX, des détails fins tels qu'une gamme de fréquences et une réponse doivent être capables de fournir des voix claires et détaillées et des basses profondes et percutantes sans distorsion à des volumes élevés. Le résultat est une paire d'écouteurs qui offre un son cristallin avec un paysage sonore large et parfaitement équilibré.



"Même avec nos nombreuses années d'expérience dans la création de casques pour l'un des publics les plus exigeants du monde, la conception du Razer Opus nous a obligés à repenser chaque détail", a déclaré Alvin Cheung, vice-président directeur de la division des périphériques de Razer. "Avec les écouteurs Razer Opus, nous sommes en mesure d'offrir une expérience d'écoute qui satisfera même les audiophiles les plus exigeants, dans n'importe quel environnement."



Confort élevé, polyvalence maximale



Les coussinets d'oreille et le serre-tête en mousse de similicuir et de poids léger du Razer Opus offrent un ajustement confortable et sans point de pression pour de longues périodes d'utilisation. Chaque charge de batterie dure jusqu'à 25 heures avec ANC activé, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience sonore continue et ininterrompue de haute qualité dans un environnement bruyant.



Avec des fonctionnalités utiles supplémentaires telles que le mode d'attention rapide lorsque vous avez besoin d'entendre le monde extérieur et l'entrée analogique 3,5 mm en option pour une compatibilité maximale de l'appareil, le Razer Opus est l'un des écouteurs ANC les plus polyvalents et adaptables disponibles.



À propos du Razer Opus :



- Certifié THX - Pour des voix et des dialogues clairs, aucune distorsion et une excellente isolation acoustique,

- Advanced ANC - Suppression de bruit active hybride avec 4 micros ANC dédiés,

- Conçu pour le confort - coussinets d'oreille et bandeau en mousse similicuir moelleux,

- Application mobile Opus - préréglages d'égalisation réglés par THX, paramètres automatiques et état de la batterie,

- Mode Attention rapide - Pour une connaissance de la situation quand vous en avez besoin,

- Pause automatique/Lecture automatique - Pour une lecture multimédia fluide,

- Conception mobile - Jusqu'à 25 heures avec ANC activé, prise 3,5 mm et étui de transport,

- Pilotes : 2 pilotes dynamiques de 40 mm,

- Poids : 265 g,

- Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 kHz,

- Microphone : 4 pour ANC hybride, 2 pour le chat vocal,

- Connectivité : Bluetooth 4.2 et 3,5 mm,

- Codecs : AAC et APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP.



Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 199.99 euros.



TECHPOWERUP