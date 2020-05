Sony lance Last of Us Part II Limited Edition PS4 Pro Bundle.



Nous comptons tous les jours avant de rejoindre Ellie dans son voyage le mois prochain, et aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le pack PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II en édition limitée, qui sera lancé en même temps que le jeu le 19 juin. 2020.



Cet ensemble spécial comprend une console PS4 Pro au fini mat entièrement personnalisée gravée du design du tatouage d'Ellie, une manette sans fil DualShock 4 en édition limitée, une copie physique du jeu The Last of Us Part II, ainsi qu'un code pour échanger du contenu numérique tel comme le thème dynamique The Last of Us Part II PS4, des avatars et plus encore.



Cet ensemble en édition limitée sera disponible aux États-Unis et au Canada pour 399.99 $ Dollars.











La manette sans fil DualShock 4 en édition limitée sera également disponible en version autonome pour 64.99 Dollars. Présentée dans une finition mate noir acier avec des détails blancs et des formes PlayStation, cette manette sans fil en édition limitée présente le tatouage emblématique de fougère d'Ellie gravé en bas à droite et le logo The Last of Us Part II sur le pavé tactile.







Lorsque nous avons révélé The Last of Us Part II pour la première fois, nous ne savions pas à quelle vitesse les fans embrasseraient le tatouage d'Ellie. En une journée, nous avons commencé à voir des versions réelles apparaître sur les réseaux sociaux et les fans ont partagé des photos de leurs nouveaux tatouages avec nous semaine après semaine depuis.



Lorsque l'occasion s'est présentée de créer une PS4 Pro personnalisée pour The Last of Us Part II, j'ai travaillé avec notre graphiste de l'époque, Angel Garcia, et nous avons envisagé quelques idées différentes, mais nous avons continué à revenir au tatouage d'Ellie. À ce stade, il était devenu un symbole du jeu et pour la communauté, tout comme le logo Firefly du premier jeu. C'était le choix clair, mais nous nous sommes demandé: et si elle pouvait être gravée? Cela n'avait pas été fait auparavant, donc nous n'étions pas sûrs que c'était même possible, mais grâce aux efforts incroyables des équipes de PlayStation, nous avons trouvé un moyen.







Le résultat est quelque chose que nous pensons vraiment spécial - un design qui honore la passion de nos incroyables fans et que nous-mêmes serions fiers de posséder.



Nous avons hâte que vous le voyiez en personne et que vous fassiez vous-même l'expérience de The Last of Us Part II.



De plus, nous lançons également un casque sans fil Gold en édition limitée présenté dans une finition mate noir acier avec des oreillettes intérieures contrastantes - ce casque sans fil élégant arbore le tatouage de fougère d'Ellie et le logo du jeu.



Le casque sera disponible pour 99.99 Dollars.



Enfin, nous nous associons à Seagate pour présenter l'édition limitée The Last of Us Part II sous licence officielle Seagate 2 TB Game Drive. Le Game Drive sous licence officielle présente une conception gravée au laser du tatouage d'Ellie et propose une mise à niveau du disque dur externe pour les systèmes PS4 (version logicielle 4.50 ou supérieure), avec la capacité d'installer plus de 50 jeux.



Le Game Drive sera disponible pour 89.99 Dollars.



TECHPOWERUP