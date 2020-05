BIOSTAR nous propose deux nouvelles cartes mères : Les RACING B460GTA et la RACING B460GTQ.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui les nouvelles cartes mères RACING B460GTA et RACING B460GTQ conçues pour exécuter les nouveaux processeurs Intel de 10e génération.







Élégamment conçues dans les couleurs RACING de BIOSTAR, les cartes mères RACING B460GTA et RACING B460GTQ sont conçues pour une utilisation commerciale et occasionnelle. En raison de la demande d'énergie plus élevée des derniers processeurs Intel de 10e génération, les cartes mères de la série 400 de BIOSTAR ont été conçues en accordant une attention particulière à l'efficacité énergétique et au refroidissement.



Des fonctionnalités telles que Super Hyper PWM qui a une architecture de détection de courant DCR offre une excellente précision dans la fourniture d'une alimentation stable avec une tension fixe de 100% pour garantir que les composants critiques des cartes mères sont protégés avec les performances et la fiabilité maximales.











Les cartes mères RACING B460GTA et RACING B460GTQ partagent des spécifications et des éléments de conception similaires, conçues pour les créateurs de contenu et les joueurs occasionnels, la différence la plus notable entre elles est principalement la carte mère RACING B460GTA étant un facteur de forme ATX construit avec quelques éléments supplémentaires ports et options de connectivité en raison de sa forme de lager, tandis que le RACING B460GTQ est une carte mère de taille Micro-ATX conçue pour les générations de PC visant à une plus petite empreinte tout en ayant toujours des performances haut de gamme similaires à celles de son frère ATX.











Les deux cartes mères sont dotées des dernières technologies et conçues pour être les meilleures de leur genre tout en étant extrêmement abordables. Le boîtier Armor Gear élégamment conçu de la carte mère sert à plusieurs fins tout en ajoutant une esthétique accrocheuse à l'ensemble de la construction, la conception Armor Gear sert également à dissiper la chaleur générée par la carte mère ainsi qu'à héberger l'éclairage LED ROCK ZONE RGB qui est l'un des favoris des fans, qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leur carte mère B460 en quelques étapes simples à l'aide du logiciel DJ VIVID LED.



Les cartes mères RACING B460GTA et RACING B460GTQ prennent en charge jusqu'à 128 Go de RAM DDR4 sur 4 DIMM pour compléter les nouveaux processeurs Intel brillants avec des fonctionnalités supplémentaires comme PCIe M.2 (32 Gb/s) et la prise en charge de la mémoire Optane d'Intel.











Les deux cartes mères sont également équipées d'un en-tête CPU-Fan supplémentaire appelé CPU OPT qui permet aux utilisateurs de connecter facilement un système de refroidissement liquide à leur PC ainsi qu'un système de contrôle automatique de la température du ventilateur AI qui gère la dissipation thermique du PC par le biais de dynamiques contrôle de la vitesse du ventilateur pour garder votre ordinateur stable avec des performances de refroidissement optimales.



La qualité de construction haut de gamme est prédominante sur ces deux cartes mères avec une attention exceptionnelle aux détails comme la protection des emplacements de fer exclusive à BIOSTAR, qui fournit le renforcement indispensable aux emplacements PCIe x16, ce qui facilite la gestion des cartes graphiques plus lourdes, évite le pliage et prolonger la longévité de la fente, ou l'utilisation d'inductances super durables qui utilisent la régulation de puissance matérielle pour garantir une véritable efficacité énergétique et assurer une durée de vie plus longue des composants.



Des options de connectivité E/S arrière polyvalentes telles que l'ajout d'un port HDMI, d'un port DisplayPort et d'un port DVI-D ainsi que 4 ports USB 3.2 (Gen 1) sont présents sur les deux cartes mères entièrement emballées pour prendre en charge la plupart des cas d'utilisation avec des fonctions de sécurité comme la protection contre les surtensions Super LAN qui fournit au port LAN GbE des capacités de protection antistatique plus avancées en ajoutant une puce intégrée pour renforcer la stabilité électrique qui aide à prévenir les dommages causés par la foudre et les surtensions électriques.







Extrêmement efficaces, fiables et durables, les cartes mères de la série BIOSTAR RACING B460 sont conçues pour fonctionner comme un rêve. Pour les personnes souhaitant mettre à niveau leur système vers la dernière technologie disponible sur le marché, BIOSTAR a fourni deux produits incroyables avec une technologie de pointe dans un package élégant et abordable.



Vous pouvez maintenant visiter la page officielle de prévente et commander toutes les nouvelles cartes mères de la série 400 auprès de BIOSTAR et en enregistrant tout nouvel achat sur le portail BIOSTAR VIP CARE, les consommateurs peuvent bénéficier de nombreux avantages supplémentaires, comme une période de garantie prolongée jusqu'à 4 ans sur les cartes mères de la série B460.



TECHPOWERUP