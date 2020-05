TECHPOWERUP nous propose le test du : SteelSeries Arctis 1 Gaming Headset.



Ce n'est pas un secret que SteelSeries fabrique certains des meilleurs casques de jeu sur le marché. L'ensemble de la gamme Arctis a été un grand succès au moment de son lancement en 2017 et a connu d'excellentes critiques. SteelSeries utilise essentiellement la même plate-forme pour tous les casques Arctis, allant du fantastique Arctis Pro Wireless à 350 $ jusqu'à l'Arctis 1 à 50 $, le casque de jeu le moins cher qu'ils proposent actuellement. Cela rend leurs casques de jeu immédiatement reconnaissables, bien que les utilisateurs plus expérimentés pourront toujours les distinguer.







À 50 $, le casque testé dans notre test SteelSeries Arctis 1 est l'un des casques de jeu de marque les plus abordables du marché. Il s'agit d'un simple appareil analogique doté d'un design discret, presque furtif, d'un microphone détachable et, selon SteelSeries, "du même paysage sonore signature de la gamme primée Arctis".



En d'autres termes, en ce qui concerne la qualité du son, il devrait fonctionner de la même manière dans notre revue, comme, disons, l'Arctis 7 à 150 $ - tout un exploit pour un casque à 50 $. Il prend en charge toutes les plates-formes de jeux traditionnelles et mobiles car il peut se connecter à n'importe quoi avec un port audio 3,5 mm. Voyons si c'est le meilleur casque de jeu de marque abordable sur le marché !



Voici la fiche technique :



- Haut-parleurs dynamiques de 40 mm (aimant néodyme),

- Impédance 32 Ω,

- Réponse en fréquence 20-20 000 Hz (spécifiée par le fabricant),

- Conception supra-auriculaire fermée,

- Microphone à suppression de bruit bidirectionnel amovible,

- Câble audio caoutchouté de 1,3 m avec un connecteur 4 pôles (TRRS) + Câble audio caoutchouté de 1,7 m avec deux connecteurs 3 pôles (TRS),

- Molette de volume et commutateur de coupure du microphone intégrés,

- Poids : 255 g.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



