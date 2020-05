Windows 10 2004 May Update ramène le streaming des haut-parleurs Bluetooth.



La mise à jour de Windows 10 2004 de mai devrait apporter un tas de nouvelles fonctionnalités au système d'exploitation, ainsi que des améliorations de performances sous la forme d'un indexeur de recherche fixe. Selon le dernier formulaire de rapport Windows Latest, nous avons des informations selon lesquelles la version de mise à jour 2004 réintroduira le récepteur Bluetooth A2DP, une fonctionnalité de l'ère Windows 7.







Le récepteur Bluetooth A2DP permet aux utilisateurs de diffuser l'audio de leurs téléphones vers les haut-parleurs d'un PC, en utilisant les technologies Bluetooth. C'est une fonctionnalité utile si vous souhaitez écouter de la musique via votre téléphone sur des haut-parleurs plus puissants connectés à votre PC, et nous sommes sûrs que les utilisateurs apprécieront cela.



La fonctionnalité de récepteur Bluetooth A2DP était présente dans le système d'exploitation Windows 7, mais Microsoft a ensuite désactivé cela dans le système d'exploitation Windows 8 et elle n'est plus disponible depuis.



La mise à jour de Windows 10 de mai devrait être déployée Entre le 26 et le 28 Mai 2020.



WINDOWS LATEST