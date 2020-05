ADATA lance des SSD Swordfish et Falcon NVMe édition CREATOR.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui le lancement de deux nouveaux disques SSD PCIe Gen 3 x4 M.2 2280, l'ADATA FALCON et SWORDFISH. Les deux SSD ont été conçus pour les créateurs et sont construits avec une mémoire Flash NAND 3D et prennent en charge l'interface PCIe Gen 3 x4 pour d'excellentes performances et fiabilité.



Le SSD ADATA FALCON est conçu pour aider les créateurs à accroître leur puissance créative. Utilisant l'interface PCIe Gen 3 x4 et équipé d'une mémoire flash NAND 3D, le FALCON offre une vitesse de lecture/écriture allant jusqu'à 3100/1500 Mo par seconde pour une productivité et une créativité ininterrompues. Avec le flash NAND 3D, le FALCON présente une efficacité et une fiabilité accrues par rapport aux SSD NAND 2D.



Il est disponible en différentes capacités, allant de 256 Go à 2 To, et propose des technologies de protection et de correction des données pour étendre la durée de vie des SSD. De plus, le FALCON arbore une mise en cache SLC intelligente, un tampon de mémoire hôte et une lecture/écriture aléatoire de 180/180K IOPS pour offrir aux créateurs des performances homogènes pour la création. Le FALCON est également livré avec un dissipateur thermique élégant en alliage d'aluminium pour la dissipation thermique.











ADATA SWORDFISH - Créez mieux



Comme pour le FALCON, le SWORDFISH est également équipé d'une mémoire Flash NAND 3D et utilise l'interface PCIe Gen 3 x4. Le SWORDFISH offre des vitesses de lecture/écriture soutenues allant jusqu'à 1800/1200 Mo par seconde pour une productivité fluide ainsi qu'une mise en cache SLC, un tampon de mémoire hôte et une lecture/écriture 4K aléatoire de 180/180K1 IOPS. Le SSD est disponible dans des capacités allant de 250 Go à 2 To. Pour des opérations stables, le SWORDFISH arbore un dissipateur thermique en alliage d'aluminium magnifiquement gravé qui a non seulement l'air cool, mais qui reste également frais, même pendant les tâches les plus intensives.



Intégrité et sécurité



Avec la prise en charge de la technologie de code de correction d'erreur LDPC (Low-Density Parity-Check), le FALCON et SWORDFISH peuvent détecter et corriger les erreurs pour garantir l'intégrité des données et ainsi bénéficier d'une durée de vie prolongée. Le cryptage AES 256 bits garde les données à l'intérieur des SSD protégées par mot de passe et à l'abri des regards indiscrets.



Boîte à outils SSD et utilitaire de migration



Chaque achat FALCON et SWORDFISH donne droit à des téléchargements gratuits d'ADATA SSD Toolbox et de Migration Utility. SSD Toolbox permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer le SWORDFISH avec des informations sur l'état du disque, le niveau d'usure et la durée de vie. L'utilitaire de migration est particulièrement utile pour les utilisateurs qui passent du disque dur au SSD, car il est conçu pour une sauvegarde et une migration simples et rapides du contenu de disques entiers, y compris le système d'exploitation.



L'ADATA FALCON et le SWORDFISH sont accompagnés d'une garantie de 5 ans pour donner aux utilisateurs la tranquillité d'esprit de créer.



TEHCPOWERUP