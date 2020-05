ZOTAC annonce le PC de sac à dos de jeu VR GO 3.0.



ZOTAC s'est lancé dans le lancement de la troisième génération de sa gamme VR GO de PC à dos de jeu, le VR GO 3.0. ZOTAC l'avait dévoilé au CES International 2020. Ces appareils sont essentiellement des ordinateurs portables de remplacement de bureau moins l'affichage, avec une connectivité pour un casque VR, que vous portez comme un sac à dos. Il s'agit de la première mise à jour de l'appareil en plus de deux ans, avec le lancement du VR GO 2.0 au cœur de l'engouement pour la VR vers 2018.















Le nouveau VR GO 3.0 est doté d'une conception portable améliorée, avec une meilleure isolation thermique et une meilleure ventilation pour le porteur. Il obtient également du matériel mis à jour sous la forme d'un processeur Core i7-9700, de graphiques GeForce RTX 2070, de 16 Go de mémoire SO-DIMM DDR4-2667 et d'un stockage SSD NVMe de 240 Go.



L'appareil est livré avec deux batteries remplaçables à chaud. Vous pouvez échanger une batterie avec au moins l'une d'entre elles dans la baie, au milieu de votre partie. Le VR GO 3.0 prend en charge un large éventail de normes VR HMD et est basé sur Windows 10.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP