JONSBO nous propose un nouveau ventirad CPU : Le CR-1000 Plus premium.



JONSBO a présenté aujourd'hui le refroidisseur d'air CPU premium CR-1000 Plus. Il présente une conception de type tour à ailettes en aluminium avec ventilation push-pull. La conception du dissipateur thermique implique quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur en contact direct avec le processeur à la base, transmettant la chaleur à la pile d'ailettes en aluminium, qui est ensuite ventilée par une paire de ventilateurs de 120 mm en configuration push-pull. La pile d'ailettes est surmontée d'une plaque supérieure en acier qui présente des nervures de dissipateur thermique et un ornement LED RGB adressable.















Les deux ventilateurs de 120 mm inclus intègrent chacun une entrée PWM à 4 broches pour leur fonction principale, tournent entre 700 et 1500 tr/min, avec un débit d'air compris entre 26,1 et 57,35 CFM et une sortie de bruit proportionnelle comprise entre 20,55 et 31,2 dBA. Les ventilateurs sont dotés de LED RGB adressables dans le moyeu de la turbine du ventilateur. Mesurant 128 mm x 101 mm x 158 mm (LxlxH), le CR-1000 Plus pèse 745 g (ventilateurs compris). La société n'a pas publié de chiffres de performance. Parmi les types de socket de CPU pris en charge, citons LGA1200, LGA115x et AM4.



La société n'a pas révélé de prix.



