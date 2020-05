ASRock annonce le trio de cartes mères STEEL LEGEND Intel série 400.



ASRock a lancé aujourd'hui un trio de cartes mères socket LGA1200 faisant partie de sa famille Steel Legend. Il s'agit notamment du H470 Steel Legend, du B460 Steel Legend et du Micro-ATX B460M Steel Legend. Les trois cartes offrent la technologie BFB (boost de fréquence de base) d'ASRock qui améliore les performances des processeurs non K en leur permettant de mieux maintenir les fréquences de boost.



Le H470 Steel Legend est en tête du peloton avec un processeur VRM à 11 phases qui tire son alimentation d'une combinaison de connecteurs EPS à 8 et 4 broches; dissipateurs VRM agrandis, deux emplacements M.2-22110 avec dissipateurs et câblage PCI-Express 3.0 x4; un emplacement pour clé E-M.2 pour les cartes WLAN et une connectivité qui comprend une solution audio embarquée Premium basée sur Realtek ALC1200, une mise en réseau filaire 2,5 GbE alimentée par un contrôleur Realtek et deux ports USB 3.2 gen 2, y compris un port de type C.















Le B460 Steel Legend utilise une conception de PCB différente de son frère H470. Un VRM 9 phases plus simple alimente le CPU, tirant l'alimentation d'un seul connecteur EPS à 8 broches. Vous bénéficiez toujours de deux emplacements M.2 avec câblage PCI-Express 3.0 x4 et dissipateurs thermiques ; et un emplacement pour clé électronique M.2 pour les cartes WLAN.



La connectivité est similaire à la carte basée sur H470, avec une interface réseau filaire 2,5 GbE et une solution audio embarquée premium basée sur l'ALC1200. Enfin, il y a la légende en acier B460M, qui maximise la zone PCB au format Micro-ATX. La solution CPU VRM est issue de son frère ATX (EPS monophasé 8 broches à 9 phases).



ASRock a réussi à insérer deux emplacements M.2 (l'un d'eux avec un dissipateur thermique, tous deux avec un câblage gen 3.0 x4) et la préparation du WLAN. Tout comme les deux autres, vous obtenez une solution audio embarquée premium basée sur ALC1200 et une interface réseau 2,5 GbE. La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP