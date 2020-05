QNAP lance un NAS TS-230 2 baies économique.



QNAP Systems, Inc., un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le nouveau NAS TS-230 léger, silencieux et riche en fonctionnalités qui peut facilement s'intégrer dans n'importe quel environnement de vie.



Orné d'une teinte bleu bébé rafraîchissante, le TS-230 est idéal pour la maison et le stockage central quotidien, la sauvegarde, le partage de photos et de vidéos. Tous les actifs numériques du TS-230 sont protégés en toute sécurité par la puissante fonction d'instantané. Associé à des applications multimédias et à la prise en charge des fonctionnalités de transcodage, le TS-230 est un NAS d'entrée de gamme idéal pour créer un style de vie intelligent et amusant.



Le TS-230 utilise un processeur quadricœur 1,4 GHz Realtek RTD1296 et une mémoire RAM DDR4 intégrée de 2 Go pour répondre aux applications NAS personnelles et domestiques. Il fournit un port Gigabit et prend en charge les disques durs SATA6 Gbps, le cryptage AES-256 et la mise en cache SSD.



Le ventilateur de refroidissement utilise un ventilateur de palier Sintetico de type HDB pour maintenir un débit d'air élevé et un faible bruit, offrant un meilleur refroidissement au TS-230 pour assurer un fonctionnement constant du système. L'installation du disque dur sans outil facilite la configuration du TS-230, même pour un débutant NAS.







"La plupart des utilisateurs s'attendent à ce que les gadgets techniques aient des fonctions pragmatiques et des conceptions esthétiques", a déclaré Dan Lin, chef de produit de QNAP, ajoutant "L'élégant TS-230 NAS bleu élégant et design élégant lui permet non seulement de s'intégrer parfaitement dans l'environnement de vie sans occuper beaucoup d'espace, mais l'appareil léger et convivial prend également entièrement en charge le stockage de fichiers, la gestion, la sécurité et les applications multimédias. Le TS-230 est un choix de NAS idéal pour un usage personnel et domestique. "



Le TS-230 est doté d'un système d'exploitation QTS intelligent qui prend en charge le stockage, le partage, la sauvegarde, la synchronisation et la protection des données. Les utilisateurs peuvent régulièrement sauvegarder des données Windows ou macOS sur le TS-230 pour une gestion et un partage de fichiers centralisés, tout en utilisant l'application HBS pour sauvegarder les données NAS dans le cloud. La capacité du NAS à créer plusieurs versions d'instantanés est pragmatique pour protéger les données contre les virus de casiers basés sur le chiffrement et récupérer rapidement et facilement les données sur une période spécifique. Des fonctionnalités plus utiles incluent Qfiling pour une organisation automatisée des fichiers, Qsirch pour des recherches rapides de fichiers ou d'images spécifiques par mot-clé ou couleur, Qsync pour synchroniser des fichiers sur plusieurs appareils, tels que NAS, appareils mobiles, ordinateurs et applications mobiles pour un accès distant au NAS avec une augmentation productivité au travail et à la maison.



De plus, le TS-230 peut fonctionner comme un hub multimédia domestique. Il prend en charge Plex pour le streaming multimédia et le transcodage 4K (H.264) en temps réel pour convertir des vidéos en formats de fichiers universels qui peuvent être lus en douceur sur plusieurs appareils.



L'application QuMagie optimisée par l'IA apporte une gestion des photos intelligente et rationalisée en organisant automatiquement les AI AIbums. Combiné avec son application compagnon QuMagie Mobile, les utilisateurs peuvent facilement parcourir les photos NAS à tout moment et en tout lieu.



Le QTS App Center intégré fournit plus d'applications installables à la demande, y compris des outils de sauvegarde/synchronisation, de gestion de contenu, de communications, de téléchargement et de divertissement, pour étendre les fonctionnalités du NAS. Pour les utilisateurs Docker, l'installation de Container Station sur le TS-230 peut faciliter les applications conteneurisées, telles que les maisons intelligentes ou les applications multimédias.



Spécifications clés :



- Modèle de tour TS-230 à 2 baies,

- Processeur Realtek RTD1296 quad-core 1,4 GHz,

- 2 Go de RAM DDR4,

- Prend en charge les disques durs/SSD SATA 6 Gbit/s 3,5 pouces/2,5 pouces,

- 1x port Gigabit RJ45,

- 2 ports USB 3.2 Gen 1,

- 1x port USB 2.0,

- 1x ventilateur silencieux de 8 cm.



TECHPOWERUP