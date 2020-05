Intel Gen12 Xe DG1 OpenCL Performance Geekbenched.



L'ambitieuse architecture graphique Xe d'Intel devrait faire ses débuts commerciaux en tant qu'iGPU faisant partie des processeurs mobiles Core "Tiger Lake" de 11e génération, mais elle a déjà reçu une distribution non commerciale en tant que GPU discret appelé DG1, avec Intel en l'envoyant à ses partenaires indépendants de l'écosystème des éditeurs de logiciels pour commencer les travaux d'exploration sur Xe. Un tel ISV a couplé la carte avec un processeur Core i7-8700 et l'a fait passer par Geekbench. Bien que l'identification de l'appareil Geekbench ne mentionne pas «DG1», nous nous penchons vers la possibilité de regarder sa configuration 96 EU, sa vitesse d'horloge de 1,50 GHz et sa mémoire de 3 Go.







L'exécution de Geekbench ne couvre que les performances OpenCL du périphérique sélectionné: «Contrôleur graphique de bureau Intel (R) Gen12». Le score total est de 55373 points, avec 3,53 Gpixels/s en "Sorbel", 1,30 Gpixels/sec en égalisation d'histogramme, 16 GFLOP en SFFT, 1,62 GPixels/s en flou gaussien, 4,51 Msubwindows/s en détection de visage, 2,88 Gpixels/sec en RAW, 327,4 Mpixels/s en DoF et 13656 FPS en physique des particules. Ces scores correspondent à peu près aux 11 CU Radeon Vega iGPU trouvés dans les processeurs AMD "Picasso" Ryzen 5 3400G.



TWITTER (TUM APISAK)