Asetek dévoile la première carte radiateur PCIe Slot-In de l'industrie des cartes Rad.



Asetek, le créateur du refroidisseur de liquide tout-en-un (AIO) et le leader mondial des solutions de refroidissement liquide pour les PC de jeu et les bricoleurs, a annoncé aujourd'hui son refroidisseur de carte graphique Rad Card, apportant des GPU refroidis par liquide aux boîtiers de PC soumis à des contraintes d'espace. Le refroidisseur GPU Rad Card d'Asetek, la première carte radiateur PCIe à insérer dans l'industrie, est d'abord disponible sur le nouveau PC Alienware Aurora R11 de Dell-Alienware.



Les problèmes d'espace sont un vrai problème pour les fabricants de PC, laissant le refroidissement par air du GPU comme seule option, jusqu'à présent. Asetek a relevé ce défi de front, innovant une nouvelle approche de la technologie des radiateurs qui réinvente la forme et l'emplacement du radiateur.



Le refroidisseur GPU Asetek Rad Card s'insère dans l'emplacement PCIe de votre carte mère, comme toute autre carte d'extension. En utilisant des emplacements PCIe, Asetek a défini un moyen de surmonter le dilemme des fabricants de PC de trouver un espace supplémentaire à l'intérieur du boîtier pour un échangeur de chaleur GPU refroidi par liquide (HEx).











La conception unique du refroidisseur GPU Rad Card d'Asetek offre de nombreux avantages :



- Espace : Rad Card permet un GPU refroidi par liquide dans un châssis où l'espace est limité, tout en laissant de la place pour un CPU refroidi par liquide dans le même cas.

- Performances : dans les boîtiers PC à espace restreint, Rad Card offre un refroidissement supérieur à un GPU refroidi par air, garantissant la stabilité du GPU et limitant la limitation thermique.

- Esthétique : Rad Card élimine les tracas et l'encombrement du routage des tubes pour un environnement système propre et clairsemé.



"Lorsque Alienware nous a approchés pour développer une solution permettant le refroidissement du GPU dans les cas où l'espace est limité, nous étions prêts à relever le défi", a déclaré John Hamill, directeur des opérations chez Asetek. "Le résultat est une approche complètement repensée du refroidissement GPU."



ASETEK