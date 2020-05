MSI annonce les PC industriels Edge PC MS-9A77 et MS-9A97.



MSI IPC lance les ordinateurs de bord IoT, MS-9A77 et MS-9A97 positionnés dans des produits haute performance à haute efficacité et faible consommation d'énergie. Cet ordinateur embarqué ultra-compact et sans ventilateur avec interface E/S 3 côtés, de type mince, anti-vibration et antichoc conçu conformément à la norme CEI 61373. Le facteur de forme de montage sur rail DIN est adapté pour être utilisé dans une armoire de commande pour une application d'automatisation industrielle.











En outre, il prend également en charge le logiciel HIDAC Industrial IoT exclusif de MSI IPC pour la surveillance et la gestion des appareils intelligents. Cet ordinateur industriel mince est doté d'une installation sur rail DIN et peut être monté en utilisant VESA ou un support mural en option.



Caractéristiques principales du MS-9A77 :



- Intel 6e génération SkyLake Lake-U Series,

- 1 emplacements SODIMM DDR4 2133 MHz jusqu'à 16 Go,

- Deux écrans indépendants : DP, HDMI,

- LAN 2 GbE avec RJ-45,

- 1 mini-PCIe (pleine taille, avec support SIM),

- 1 emplacements Mini-PCIe (pleine taille, avec mSATA),

- 4 USB 3.2 Gen 1, 4 USB 2.0, 4 COM (1 RS-485), GPIO, Audio,

- Conception anti-vibration et antichoc conforme à la norme CEI 61373,

- Large tension DC-IN 12 ~ 24 V,

- Conception ultra-compacte et sans ventilateur avec une épaisseur de 39,5 mm.



Caractéristiques principales du MS-9A97 :



- Intel Apollo Lake Series SoC,

- Mémoire intégrée LPDDR4 2400/2133 MHz jusqu'à 4 Go,

- Deux écrans indépendants: Mini-DP, HDMI,

- LAN 2 GbE avec RJ-45,

- 1 mini-PCIe (pleine taille, avec support SIM),

- 1 emplacements Mini-PCIe (demi-taille, avec mSATA),

- 2 ports USB 3.2 Gen 1, 2 ports USB 2.0, 2 ports COM (RS-485), GPIO, audio,

- Conception anti-vibration et antichoc conforme à la norme CEI 61373,

- DC-IN 12 V,

- Conception ultra-compacte et sans ventilateur avec une épaisseur de 35 mm.



Pour plus d'informations :



- MS-9A77 : Cliquez ICI,

- MS-9A97 : Cliquez ICI.



