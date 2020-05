Alan Wake a 10 ans et il est disponible à petit prix !

Le jeu Alan Wake a 10 ans et pour célébrer cet anniversaire, l'Epic Games Store propose le jeu à moins de 90% de son prix de base.



Le jeu est un jeu d'aventure survival-horror, vous jouez l'écrivain Alan Wake dans une histoire sombre dans la région et en présence qui ronge la petite ville de Bright Falls, ou vous partez à la recherche de votre femme disparue.



Alan Wake reste un superbe jeu prenant du studio suédois Remedy (Max Payne, Quantum Break, Control), et avec cette offre vous pouvez acheter le jeu au tout petit prix de 1,24 €.



Consulter l'offre sur l'Epic Games Store CLIQUEZ ICI