TECHPOWERUP nous propose le test de la : Chieftec Polaris Series 750 W.



Cela fait longtemps depuis ma dernière revue Chieftec, donc c'était une agréable surprise d'avoir quelque chose de nouveau de la marque pour évaluation. La nouvelle gamme Chieftec Polaris se compose de trois unités avec des capacités allant de 550 à 750 W. Toutes sont certifiées 80 PLUS Gold, et le membre le plus fort de la gamme a également été certifié par Cybenetics, atteignant l'efficacité ETA-A et les niveaux de bruit LAMBDA-Standard ++ .



Compte tenu de l'efficacité de cette plate-forme, je m'attendais à un fonctionnement plus silencieux, compte tenu en particulier du fait que Chieftec est une entreprise allemande, car les Allemands sont connus pour préférer les composants PC silencieux. Une cote de bruit LAMBDA-Standard ++ n'est pas mauvaise. Cependant, il n'y a pas de correspondance avec la note LAMBDA-A obtenue par le modèle Corsair RMx de capacité similaire.







Le Chieftec Polaris Series 750 W, ou PS-750FC, est entièrement modulaire et fabriqué par High Power, un assez bon OEM, en particulier dans le segment des prix moyens. La plate-forme est moderne et ce bloc d'alimentation coûte environ 20 € de moins que le très populaire Corsair RM750x qui est très proche du tout aussi populaire Seasonic Focus Plus Gold 750 W, ce qui signifie que l'unité Chieftec devra atteindre des performances élevées pour rester compétitive. En jetant un coup d'œil aux spécifications, j'ai remarqué la courte garantie, qui est un inconvénient important car les modèles Corsair et Seasonic offrent des garanties beaucoup plus longues de 10 ans.



Voici la fiche technique :







Les spécifications :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP