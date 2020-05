GIGABYTE B550 AORUS Master Valse autour du Chipset Limitations pour fournir trois emplacements Gen.2 M.2.



GIGABYTE B550 AORUS Master est la carte mère AM4 socket la plus premium de la société basée sur le prochain chipset AMD B550. Nous avons décrit cette carte en détail dans notre ancien article couvrant un assortiment des meilleures cartes mères B550 des fabricants, mais nous avons manqué un élément clé.



À l'époque, nous supposions que les commutateurs de voie PCI-Express situés sous le slot PCI-Express principal de la carte divisaient simplement sa connexion x16 du SoC AM4 en deux connexions x8 à partager entre deux slots, étant donné qu'AMD autorise le multi-GPU (y compris SLI) avec le B550. Apparemment, les commutateurs de voie sont là pour une raison différente et plus fascinante.







Un rapport BenchLife.info souligne la possibilité que les trois emplacements M.2 de cette carte mère disposent d'un câblage PCI-Express gen 4.0 - ce qui ne devrait normalement pas être possible, car toutes les voies PCIe en aval mises en place par le B550 sont de génération 3.0.



De notre point de vue, le slot M.2 le plus haut dispose d'une connexion PCI-Express 4.0 x4 directe à partir du socket AM4 (comme il se doit normalement). Cependant, les deuxième et troisième emplacements tirent leur câblage d'une série de commutateurs de voie qui divisent l'emplacement principal PEG x16 en génération 4,0 x8/x4/x4. Il est possible que l'un des deux emplacements x16 (électriques x4) ait un autre arrangement de partage de voie avec l'un des deux emplacements M.2.







Lorsqu'il est associé à un processeur "Matisse" ou "Vermeer", le slot PEG principal fonctionnera à pleine bande passante x16 jusqu'à ce que l'un des deux slots M.2 inférieurs soit rempli, point auquel la configuration x8/x4/x4 est engagée. Cependant, lorsqu'il est associé à un APU "Renoir", il est probable que les deux emplacements M.2 inférieurs soient complètement désactivés, car l'APU n'épargne que 8 voies vers le PEG, qui constituent les 8 premières voies (permanentes) sur l'emplacement PEG.



Le budget à 8 voies PCIe gen 3.0 du chipset B550 est consacré au pilotage des différents contrôleurs embarqués de la carte (à l'exception de HD Audio, qui est câblé au CPU) et à l'un des emplacements x16 (électriques x4). GIGABYTE devrait lancer le B550 AORUS Master vers la mi-juin 2020.



BENCHLIFE