Processeur Intel "Tiger Lake-U" avec une vitesse d'horloge relativement élevée repérée.



Un processeur quad-core Intel "Tiger Lake-U" sans nom a été repéré sur la base de données Futuremark par _rogame, avec des vitesses d'horloge nominales de 2,80 GHz. À l'exception des 28 W i7-1068NG7 et i5-1038NG7, qui sont exclusifs aux MacBooks et ne sont pas considérés comme du segment U, toutes les puces clientes de la génération actuelle "Ice Lake" ont leur vitesse d'horloge nominale comprise entre 1,00 et 1,30 GHz.



Compte tenu de cela, 2,80 GHz serait considéré comme un grand saut pour une puce "Tiger Lake" du segment U. Nous savons par un rapport séparé que "Tiger Lake" pourrait également offrir des fréquences Turbo Boost aussi élevées que 4,70 GHz pour la partie supérieure du Core i7-1185G7, un saut similaire par rapport au boost maximum de 3,90 GHz de l'i7-1065G7 de la génération actuelle, tous tout en conservant une plaque signalétique TDP de 15 W.







La liste de la base de données Futuremark ne mentionne que l'horloge nominale de 2,80 GHz et la configuration du cœur du processeur à 4 cœurs/8 threads. La chaîne de nom de CPU codée en dur de ce prototype spécifie "Tiger Lake U", confirmant qu'il s'agit d'une partie de 15 W, et non d'une partie de 28 W qui sera avalée par Apple.



La nouvelle marge de vitesse d'horloge d'Intel pourrait être attribuée au nœud de fabrication en silicium 10 nm + de la société. "Tiger Lake" combine des cœurs de processeur "Willow Cove" avec un iGPU basé sur la nouvelle architecture graphique ambitieuse de l'entreprise, marquant ses débuts commerciaux. "Tiger Lake" devrait être lancé vers septembre-octobre 2020.



TWITER (ROGAME)