Processeur de bureau AMD Ryzen 7 4700G "Renoir".



Voici la première photo de l'AMD Ryzen 7 4700G, le prochain socket AM4 APU de la société basé sur le silicium "Renoir" 7 nm, gracieuseté de VideoCardz. L'image révèle une puce AM4 de socket standard avec un nom commercial et des marquages OPN (100-000000146), correspondant à la fuite de code OPN d'Igor's Lab plus tôt cette semaine.



Le Ryzen 7 4700G offre un processeur 8 cœurs/16 threads basé sur la microarchitecture "Zen 2" et une solution graphique intégrée qui combine la machinerie SIMD de l'architecture graphique "Vega", avec les moteurs d'affichage et multimédia mis à jour de "Navi." L'iGPU est configuré avec 8 UC (512 processeurs de flux) qui, sur le 4700G, ont une impressionnante horloge de suralimentation maximale de 2,10 GHz, selon l'histoire d'Igor's Lab.







Le processeur 8 cœurs/16 threads du Ryzen 7 4700G a une vitesse d'horloge nominale de 3,60 GHz et une fréquence de suralimentation maximale de 4,45 GHz, avec plusieurs états de puissance Precision Boost dans les deux sens de l'horloge nominale. Le processeur dispose de 512 Ko de cache L2 par cœur et de 8 Mo de cache L3 partagé (4 Mo par CCX).



L'horloge du moteur iGPU va jusqu'à 2,10 GHz, ce qui pourrait l'aider à surmonter une partie du déficit de CU par rapport à "Picasso", qui a 11 CU (704 processeurs de flux), mais cadencé seulement jusqu'à 1,40 GHz. Étant donné que le Ryzen 5 3400G a un multiplicateur déverrouillé, il va de soi que même le 4700G le pourrait. Si la plate-forme d'E/S de "Renoir" dans son avatar mobile est quelque chose à passer, alors le 4700G pourrait comporter une configuration PCI-Express x8 voies limitée pour son port PEG. AMD classe le TDP du 4700G à 65 W.



