AOC lance cinq nouveaux moniteurs de jeu.



Le spécialiste de l'affichage AOC annonce le lancement de cinq nouveaux moniteurs Full HD: trois courbes (C27G2ZU, C27G2ZE et C32G2ZE) et deux modèles plats (24G2ZU, 24G2ZE) que les joueurs compétitifs attendaient depuis longtemps.



Les nouveaux moniteurs vont de 23,8 "(60,4 cm) et 27" (68,6 cm) à 31,5 "(80 cm) et offrent des spécifications à couper le souffle: une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et seulement 0,5 ms (1 ms pour la version 31,5") MPRT créer une sensation incroyablement "connectée" au monde du jeu. Tous les modèles sont également équipés de FreeSync Premium avec prise en charge LFC (Low Framerate Compensation), offrant des visuels de jeu fluides sans déchirure ni bégaiement.











Conçu pour les amateurs de sports électroniques



La scène des sports électroniques et des jeux compétitifs se développe rapidement; selon l'analyste Newzoo, les revenus mondiaux des sports électroniques augmenteront à 1,1 milliard de dollars en 2020, contre 950 millions de dollars en 2019, soit une croissance de 15,7%. Le public des sports électroniques atteindra également 495 millions de personnes en 2020. Alors que la scène se développe rapidement, de plus en plus de joueurs considèrent les sports électroniques comme viables en tant que compétiteurs dans des sports hors ligne et s'intéressent de plus en plus aux jeux compétitifs.



Alors que les sports électroniques atteignent progressivement un public grand public, de plus en plus de joueurs se tournent vers des équipements de qualité compétitive. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz est devenu la norme sur la scène des jeux sur PC il y a quelques années, et les moniteurs de 240 Hz et plus commencent à être plus courants, même dans les écrans d'ordinateurs portables de jeu.



L'AOC C32G2ZE Découvrez la série 240 Hz G2



Les nouveaux moniteurs de jeu compétitifs courbes 27 "et 31,5" d'AOC C27G2ZU, C27G2ZE et C32G2ZE sont équipés de panneaux VA, qui offrent des angles de vision larges de 178/178 °, un contraste incroyablement élevé (3000: 1) et une large gamme de couleurs (120% sRGB, 89% AdobeRGB et 85% NTSC). Les variantes de 23,8 pouces, les 24G2ZU et 24G2ZE sont équipées de panneaux TN, garantissant la réactivité la plus élevée sans aucun artefact visuel.



L'AOC 24G2ZU - Choisissez votre équipement



AOC propose deux variantes pour les modèles 23,8 "et 27". La version "essentielle", qui comprend les modèles ZE 24G2ZE, C27G2ZE et C32G2ZE, est la version plus abordable et sans fioritures pour les utilisateurs qui sont principalement intéressés par le panneau et ses spécifications techniques. Les écrans ont un support inclinable pour les réglages ergonomiques de base. Ils peuvent également être fixés à un support VESA (par exemple un bras de moniteur tel que l'AOC AS110D0) pour une flexibilité accrue.











Leurs frères et sœurs mieux équipés, les modèles ZU 24G2ZU et C27G2ZU, ont les mêmes spécifications initiales, mais sont livrés avec un support plus réglable et réglable en hauteur, des haut-parleurs 2x 2W intégrés et un concentrateur USB 3.2 à 4 ports pour les utilisateurs qui souhaitent un package complet pour leurs postes de combat.







Tous les modèles sont livrés avec un design attrayant sans bordure sur 3 côtés pour un look élégant sur le bureau et des configurations multi-écrans encore plus immersives. Le mode Low Blue Light et la technologie Flicker-Free apaisent les joueurs quant à la santé de leurs yeux lors de longs tournois. Les prises HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2, l'entrée et la sortie audio offrent une variété de sources à connecter.



Prix et disponibilité



Le C27G2ZU d'AOC est disponible en mai 2020 avec un prix public conseillé de 299 £ et le C27G2ZE sera disponible en juin 2020 au prix public conseillé de 279 £.



Les AOC 24G2ZE, 24G2ZU et C32G2ZE seront disponibles en juillet 2020 au prix public conseillé de 269 £, 289 £ et 329 £ respectivement.



Tous les moniteurs ci-dessus sont non seulement utilisables dans des situations exigeantes telles que les jeux compétitifs, mais conviennent également à tout type de jeu. Leur large gamme de couleurs et leurs couleurs vives, associées aux temps de réaction rapides, rendent toute action, RPG, FPS, TPS ou jeux de course extrêmement immersive.



THE GURU3D