Empire Live, un jeu de RPG et STR

Pour les joueurs fans de RPG et de STR voici le jeu Empire Live qui mélange les deux genres de jeux, et vous entraine dans un jeu et dans un univers de fantasy.



Le jeu est développé par le studio français indépendant Osmose Studio.



Dans le jeu vous jouer votre personnage principal un mage ou un guerrier, et vous devrez monter votre empire créer vos armées, vos batiments et gérer votre petit empire et peuple jusqu'a la domination totale, tout en combattant contre des joueurs en multijoueur ou en partie solo contre l'IA du jeu, au choix de vos parties de jeu.



Le jeu s'annonce prometteur dans son univers cartoon de fantasy, et vous pouvez désormais suite à l'accés anticipé disponible depuis quelques jours sur Steam acheter et jouer au jeu, de plus le jeu est proposé à un petit prix de 9,99 €





Consulter la fiche du jeu sur Steam CLIQUEZ ICI