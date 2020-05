THERMALRIGHT nous propose un nouveau ventilateur de 120mm : Le TY-121BP FDB.



Thermalright a présenté le TY-121BP FDB, un ventilateur de boîtier de 120 mm optimisé pour les applications de circulation. Construit dans un format standard de 25 mm d'épaisseur 120 mm avec supports de cadre caoutchoutés.







L'emballage comprend des boulons en caoutchouc en plus des vis métalliques. Le ventilateur est doté d'un roulement dynamique à fluide de longue durée de vie (> 40 000 heures).







Prenant en entrée 4 broches (PWM), il tourne entre 600 et 1800 tr/min, poussant 25,76 CFM d'air à sa vitesse la plus basse et 77,28 CFM à la vitesse maximale, avec une pression d'air H2O jusqu'à 2,70 mm.







Le bruit émis est proportionnellement compris entre 19 et 25 dBA. Le ventilateur se vend actuellement en paquets d'une seule pièce au prix de 20 $, des packs multi-fans sont également en préparation.



Pas de date ni de prix pour le moment.



